– Rosji chodzi o to, żeby testować naszą cierpliwość i nie ponosi z tego powodu żadnych konsekwencji. Nasz brak reakcji świadczy o słabości – powiedział gen. Gromadziński.

Generał chce zamknięcia granicy i większych nakładów na obronę powietrzną

Zdaniem byłego dowódcy Eurokorpusu Polska powinna w odpowiedzi na rosyjskie prowokacje sięgać po bardziej zdecydowane środki.

– Po takim zdarzeniu wprowadziłbym bardzo prostą zasadę, że zamykamy wszystkie przejścia na granicy z Rosją, tak jak zapowiedziała to Estonia czy Finlandia. Odcinamy ich. Zamykamy przejścia kolejowe i drogowe, na przykład na tydzień – stwierdził.

Gromadziński krytycznie ocenił również sposób wydawania pieniędzy na modernizację armii. Jego zdaniem najpilniejszym zadaniem powinno być stworzenie wielowarstwowej obrony przeciwlotniczej.

– Biorąc pod uwagę ciągłe zagrożenie ze strony Federacji Rosyjskiej, głównym priorytetem powinna być szybka budowa zintegrowanego wielowarstwowego systemu obrony przeciwlotniczej – podkreślił.

Generał uważa, że środki z unijnego programu SAFE powinny zostać znacznie mocniej skoncentrowane właśnie na tym celu. Polska ma do dyspozycji 43,7 mld euro z tego instrumentu. Obecny rządowy plan zakłada jednak, że na obronę przeciwlotniczą, przeciwrakietową i systemy antydronowe przypadnie około 44,2 mld zł, czyli 26 proc. środków przeznaczonych na projekty obronne.

Gromadziński zwrócił też uwagę, że sama obecność Polski w NATO nie zastępuje własnej reakcji państwa.

– Sojusz nie zareaguje, jeżeli Polska nie będzie reagować – ocenił.

Pytał również o działania dyplomatyczne: wezwanie rosyjskiego ambasadora, dodatkowe sankcje czy skierowanie sprawy na forum ONZ. Jak podkreślił, Polska dysponuje całą „drabiną działań eskalacyjnych” i nie powinna sprawiać wrażenia państwa, które przyzwyczaja się do kolejnych rosyjskich naruszeń.