Na razie NATO nie ogłosiło jednak żadnego nowego rozmieszczenia wojsk ani dodatkowych systemów obrony na wschodniej flance.

Rutte poinformował, że w odpowiedzi na incydent poderwano samoloty NATO.

– Rozmawiałem z Donaldem Tuskiem o poważnych naruszeniach polskiej przestrzeni powietrznej w nocy. W odpowiedzi poderwano myśliwce NATO. Solidaryzujemy się z Polską i będziemy nadal wzmacniać nasze zdolności do odstraszania i obrony – napisał sekretarz generalny Sojuszu.

Dodał, że wydarzenie było „wyraźnie niebezpieczne” i stanowi konsekwencję trwającej rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie.

– Potępiam rosyjskie ataki, jak również jej trwającą wojnę. Pozostajemy zjednoczeni jako sojusznicy i będziemy nadal wspierać Ukrainę – podkreślił.

Rosyjskie obiekty spadły w trzech miejscach

Polskie władze potwierdziły trzy przypadki naruszenia przestrzeni powietrznej. W rejonie Nowego Lipowca odnaleziono rakietę manewrującą Ch-101, w okolicach Rudnika nad Sanem kolejny obiekt rakietowy, a w Mołodyczu – według wstępnych ustaleń – elementy drona odrzutowego. Nie było ofiar ani informacji o poważnych zniszczeniach infrastruktury.

Donald Tusk podkreślił, że strona polska nie ma wątpliwości co do pochodzenia obiektów.

– Nie chcę zostawiać żadnego pola do interpretacji – wiemy na pewno, że to, co spadło na polską ziemię, jest z Rosji – powiedział premier.

Według Tuska incydent może być celową prowokacją. Podobne stanowisko przedstawił minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, zwracając uwagę, że naruszenie przestrzeni nastąpiło w dniu ćwiczeń Koalicji Chętnych w Nowej Dębie.

Teraz pytanie o konkrety na wschodniej flance

Polski rząd zapowiedział rozmowy z NATO o dalszym wzmacnianiu bezpieczeństwa wschodniej flanki. Tusk przekazał, że pozostaje w stałym kontakcie z Rutte i że sekretarz generalny Sojuszu przyjedzie w sobotę do Warszawy.

Na tym etapie nie ma jednak informacji o decyzjach dotyczących przerzutu nowych jednostek, rozmieszczenia dodatkowych baterii obrony powietrznej czy zwiększenia stałej obecności wojsk NATO w Polsce.

W nocy aktywowano natomiast już istniejące systemy obronne. Minister obrony poinformował, że uruchomiono Patrioty rozmieszczone wokół lotniska Rzeszów-Jasionka i w rejonie Świdnika, a także systemy Poprad i Pilica+. W działaniach uczestniczyły również śmigłowce oraz Wojska Obrony Terytorialnej.

Rutte zapowiedział więc wzmacnianie odstraszania, ale kluczowe będzie to, czy za tą deklaracją pójdą decyzje dotyczące realnego zwiększenia potencjału obronnego państw graniczących z Rosją i Białorusią.