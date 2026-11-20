Nie jest to zresztą temat całkowicie nowy. Głośno było już o zakupie urządzenia Yanosik GTR przez biuro poselskie ówczesnego ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka. Jak informowała Interia, na urządzenie wydano 1411 zł ze środków przeznaczonych na prowadzenie biura poselskiego. Sam zakup miał miejsce w 2022 roku.

Interia przypominała, że urządzenie korzysta z danych i zgłoszeń kierowców, ostrzegając m.in. o fotoradarach, policyjnych kontrolach i niebezpiecznych zdarzeniach drogowych. Adamczyk tłumaczył wówczas, że zakup miał służyć bezpieczeństwu w podróży, a nie unikaniu mandatów.

Publiczny urząd i narzędzie do ostrzegania przed policją

Sam fakt, że Yanosik jest legalnym produktem, nie rozwiązuje problemu.

Prywatny kierowca może korzystać z aplikacji czy urządzenia ostrzegającego o kontroli drogowej. Zupełnie inaczej wygląda jednak sytuacja, gdy taki sprzęt trafia do samochodu lub biura finansowanego z pieniędzy podatników.

Wtedy pojawia się pytanie: po co instytucji publicznej urządzenie, którego jedną z podstawowych funkcji jest informowanie o kontrolach prędkości i nieoznakowanych patrolach policji?

Producent Yanosika w swoim raporcie określa system jako rozwiązanie, które przekazuje kierowcom informacje m.in. o „fotoradarach, kontrolach prędkości, kontrolach Inspekcji Transportu Drogowego (ITD) i nieoznakowanych patrolach Policji”.

Oczywiście Yanosik ma również wiele innych funkcji: ostrzega przed wypadkami, korkami, robotami drogowymi i pojazdami blokującymi jezdnię. Co więcej, firma współpracowała nawet z policją przy komunikatach zachęcających kierowców do zwalniania w miejscach szczególnie niebezpiecznych.

Nie zmienia to jednak zasadniczego problemu. Jeśli urządzenie kupuje za publiczne pieniądze urząd czy polityk wykonujący obowiązki służbowe, powinien istnieć jasny i przekonujący powód, dla którego podatnik ma za nie płacić.