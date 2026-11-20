Zgodnie z wnioskiem premiera, prezydent powołał dziś na ministra funduszy i polityki regionalnej Agnieszkę Bartol. W ten sposób stanowisko to utraciła Polska 2050. Do sprawy odniósł się na antenie „Jedynki” Polskiego Radia szef klubu Polski 2050, który przekonywał, że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nie zostawiła mu argumentów, by walczyć o obsadzenie tego resortu.

– „Jest mi trochę niezręcznie mówić o wyborach dokonanych przez poprzednią przewodniczącą. Odeszła w taki sposób, w jaki odeszła, a polityka nie znosi próżni”

– mówił Szymon Hołownia.

– „Ja zostałem oczywiście wcześniej poinformowany przez premiera Tuska o tym, że on ma taki pomysł na to ministerstwo, ale kart w ręku przewodnicząca poprzednia mi za dużych nie zostawiła”

– dodał.

Przekonywał przy tym, że „na rok przed wyborami to naprawdę nie jest kluczowe w tej chwili, mierzenie swojej siły liczbą ministrów konstytucyjnych”.

Hołownia ambasadorem w Watykanie?

Sam Szymon Hołownia tymczasem chciałby zniknąć z polskiej polityki i zostać ambasadorem Polski w Stolicy Apostolskiej.

– „Rozmawiałem z Karolem Nawrockim, rozmawiałem z ministrem spraw zagranicznych, rozmawiałem z panem premierem, rozmawiałem z nuncjuszem”

– wymieniał działania, które podjął, by dostać tę „posadę”.

Ostatecznie decyzja w tej sprawie będzie należeć do prezydenta. Z uwagi na brak porozumienia z resortem spraw zagranicznych, prezydent ambasadorów jednak nie powołuje, a nominaci wicepremiera Radosława Sikorskiego kierują polskimi placówkami w randze chargé d’affaires. Szymon Hołownia nie mógłby udać się do Watykanu w takim charakterze, ponieważ zgodnie z przepisami, by pełnić funkcję chargé d’affaires w polskiej służbie zagranicznej, wymagane jest wykształcenie wyższe. Stąd musi zdobyć przychylność nie tylko Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego, ale również Karola Nawrockiego.

Spotkania z Jarosławem Kaczyńskim

Na antenie Polskiego Radia Szymon Hołownia był też pytany o słynne spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim, które zorganizował Adam Bielan. Czy dziś były marszałek Sejmu uważa, że spotkania z europosłem Bielanem były błędem?

– „Nie, absolutnie nie, oczywiście, że nie były. Mało tego, tych spotkań powinno być więcej. I z Jarosławem Kaczyńskim i z innymi liderami sceny”

– powiedział założyciel Polski 2050.

– „Ja powinienem mieć wtedy więcej takiej odporności psychicznej, wyporności politycznej, która pozwoliłaby mi wszystkim tym, którzy wtedy wieszali na mnie psy, powiedzieć: no i co z tego? Tak, będę się spotykał. Bo wyobraźcie sobie, że to jest właśnie interes państwa, żeby politycy z dwóch stron sceny rozmawiali ze sobą i mieli ze sobą kanały dyplomatyczne”

– dodał.