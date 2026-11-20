Pierwotnie partia Mateusza Morawieckiego miała zostać powołana do życia w październiku. Politycy zrzeszeni wokół byłego premiera odłożyli jednak ten krok w czasie, skupiając się na rozbudowie struktur stowarzyszenia. Teraz jednak plany dotyczące powołania nowego ugrupowania mają się urzeczywistnić.

– „Jeżeli jeszcze nie [został złożony wniosek o rejestrację – przyp. red.], to stanie się to w ciągu najbliższych godzin niż dni”

– oświadczył dziś na antenie Radia ZET szef klubu parlamentarnego Rozwój Plus Łukasz Schreiber.

Polityk zdradził, że „partia będzie nazywała się »Rozwój Plus Ruch Mateusza Morawieckiego«”.

– „Nie jesteśmy Konfederacją, do nikogo nie zamierzamy się upodabniać. Realizujemy swoją agendę i politykę”

– zapewnił.

Wspólna lista prawicy?

Poseł Schreiber oświadczył też, że środowisko Morawieckiego do wyborów chce iść samodzielnie. Co do paktu senackiego natomiast nie zgadza się, by uczestniczył w nim Grzegorz Braun.

– „My zadeklarowaliśmy coś, na co niewielu byłoby gotowych – nie wejdziemy do paktu senackiego, zrezygnujemy z miejsc w Senacie [jeśli będzie tam Braun – przyp. red.]. Mówimy jasno – nie chcemy Donalda Tuska w rządzie, chcemy go odsunąć, ale też nie chcemy wpuścić Grzegorza Brauna do rządu. W ogóle nie ma takiej mowy”

– powiedział polityk Rozwoju Plus.