Minister sprawiedliwości i prokurator generalny wystąpił w programie „Rzecz o polityce”, w którym odniósł się m.in. do formuły, w jakiej mogą ślubować wybrani przez Sejm sędziowie Trybunału Konstytucyjnego. Otóż okazuje się, że wedle szefa resortu sprawiedliwości, decydują o tym… opinie „prawników i fachowców”.

– „Mamy zaakceptowane już dwie formy przez prawników i fachowców. I w jakiś sposób Komisja Wenecka, która jest dla nas takim ważnym ciałem. Jej opinie nie są wiążące, ale są drogowskazem”

– powiedział Waldemar Żurek.

Celem działań rządzących wokół TK jest przywracania praworządności? Można niestety odnieść wrażenie, że raczej walka polityczna. W rozmowie z red. Jackiem Nizinkiewiczem minister ocenił, że wydarzenia wokół sądu konstytucyjnego mogą mieć konsekwencje dla funkcjonowania Sądu Najwyższego.

– „Ja widzę w tym głębszy sens – musimy popatrzeć na SN. TK, który zacznie działać, może być krokiem do oczyszczenia sytuacji w SN, a SN może nam zablokować rozliczenie wszystkich afer. Moim zdaniem tu jest klucz”

– stwierdził.