Gest chińskiego przywódcy szybko stał się symbolem zmieniającej się hierarchii między Pekinem i Moskwą. Jak relacjonowały media, Xi osobiście powitał Donalda Trumpa, podczas gdy Putina wcześniej przyjmował niższy rangą chiński urzędnik. Przy wspólnym zdjęciu Trump stanął obok Xi, natomiast Putin znalazł się po drugiej stronie, oddzielony od chińskiego lidera przez jego żonę.

To drobne elementy protokołu, ale w dyplomacji takie szczegóły bywają niezwykle znaczące.

Rosja coraz bardziej zależna od Chin

Trójstronne spotkanie było wydarzeniem bezprecedensowym. Trump mówił przed rozmowami, że przywódcy będą rozmawiać m.in. o ograniczeniu ryzyka nuklearnego, wojnie na Ukrainie i innych globalnych kryzysach.

Jednocześnie nie doszło do żadnego przełomu w sprawie Ukrainy. To istotne, bo pokazuje ograniczenia rosyjskiej pozycji. Putin może dziś korzystać z politycznego wsparcia Pekinu i z faktu, że Trump nadal chce z nim rozmawiać, ale nie oznacza to, że Rosja odzyskała pozycję mocarstwa zdolnego narzucać warunki.

Najbardziej wymowny pozostaje właśnie obraz z Shenzhen: Xi jako gospodarz wskazujący Putinowi miejsce, podczas gdy Trump pozostaje przy nim. To trudno uznać za przypadek. Rosja coraz bardziej potrzebuje Chin jako partnera gospodarczego, politycznego i strategicznego, podczas gdy Pekin może pozwolić sobie na traktowanie Moskwy z wyraźnej pozycji siły.

Symbolika tego spotkania jest więc dla Kremla dwuznaczna. Putin wrócił do stołu z najważniejszymi przywódcami świata, ale jednocześnie dostał bardzo czytelny sygnał, kto dziś wyznacza zasady gry.