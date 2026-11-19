Zmiana dotyczy tzw. „lex K.”, czyli przepisów przygotowanych po głośnej sprawie lekarza Dawida K., który usłyszał zarzut oszustwa na kwotę ponad 583 tys. zł poprzez przedłożenie nierzetelnych faktur w Warszawskim Szpitalu Południowym.

Sejm zaakceptował poprawki Senatu, które całkowicie wykreślają zapis o zakazie pracy na NFZ dla lekarzy poświadczających nieprawdę.

Rząd usuwa dodatkową sankcję

Usunięcie tego przepisu nie oznacza oczywiście, że lekarze dopuszczający się oszustwa pozostaną całkowicie bezkarni. Nadal mogą odpowiadać karnie, cywilnie i zawodowo. Problem polega jednak na czym innym: znika dodatkowy mechanizm, który miał chronić publiczny system przed osobami nadużywającymi zaufania i pieniędzy podatników.

W praktyce oznacza to, że lekarz, wobec którego stwierdzono poważne nieprawidłowości, nie zostanie z samego tego powodu automatycznie wykluczony z dalszej pracy przy świadczeniach finansowanych przez NFZ.

Trudno zrozumieć, dlaczego rządząca koalicja zdecydowała się osłabić właśnie ten element ustawy. Państwo, które wykrywa oszustwo związane z publicznymi pieniędzmi, powinno wzmacniać system zabezpieczeń, a nie usuwać sankcję, która miała ograniczać możliwość dalszego korzystania z tego samego mechanizmu finansowania.

– Pracujący w placówce jako koordynator SOR Dawid K., podczas specjalizacji z anestezjologii, zarobił w 2025 roku ponad 1,5 mln zł – przypomniano w materiale Polsat News.

Media ujawniały również kolejne przypadki bardzo wysokich wynagrodzeń medyków. Jeden z lekarzy w Zamościu miał zarobić ponad 2,7 mln zł rocznie, a w Ostródzie stawka godzinowa jednego z lekarzy miała przekraczać 1600 zł.

W tej sytuacji wykreślenie przepisu o zakazie pracy w systemie NFZ może być odbierane jako sygnał wyjątkowo łagodny wobec nadużyć. Zamiast zwiększać odpowiedzialność osób, które mogłyby wykorzystywać publiczny system dla własnej korzyści, rząd Tuska usuwa narzędzie, które miało odcinać je od dalszego udziału w tym samym systemie.