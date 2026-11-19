Leśkiewicz w czwartkowej rozmowie na antenie Telewizji Republika nazwał obu polityków „tchórzami”, a działania rządu określił jako łamanie konstytucyjnego porządku państwa.

Jego wypowiedź ma związek z wydarzeniami, które rozpoczęły się 30 października, gdy sędzia Anna Korwin-Piotrowska ogłosiła przejęcie obowiązków kierującej Trybunałem i zarządziła miesięczną przerwę w wykonywaniu czynności przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Obaj zakwestionowali legalność tych decyzji, a konflikt zaostrzył się 18 listopada, kiedy ogłoszono uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK zezwalające na pociągnięcie ich do odpowiedzialności karnej. Święczkowski nie uznał rozstrzygnięć, twierdząc, że zgromadzenie zostało zwołane nielegalnie.

Leśkiewicz: „To tchórze”

„Czarzasty, Tusk to tchórze, którzy zasłaniają się policyjnymi tarczami, policyjnymi pałkami, wprowadzając uzurpatorów do TK” – oświadczył Rafał Leśkiewicz na antenie Telewizji Republika.

Rzecznik prezydenta podkreślił, że to działania obecnego rządu doprowadziły do paraliżu sądu konstytucyjnego. W jego ocenie Trybunał funkcjonował prawidłowo do czasu wkroczenia policji i odsunięcia dotychczasowego kierownictwa.

„To wszystko zgruzował premier Donald Tusk” – stwierdził Leśkiewicz.

Przedstawiciel Pałacu Prezydenckiego odniósł się również do zaproszenia, jakie Donald Tusk skierował do Karola Nawrockiego podczas uroczystości w Szczecinie. Premier zaproponował wówczas prezydentowi spotkanie w swoim domu w Sopocie, aby porozmawiać o zakończeniu politycznego konfliktu.

Leśkiewicz zakwestionował szczerość tej propozycji. Przypomniał, że przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej i Lewicy nie uczestniczyli w konsultacjach organizowanych przez prezydenta w sprawie Trybunału Konstytucyjnego.

„Pan premier jest nieszczery i mówi zupełnie nieprawdziwe rzeczy” – ocenił rzecznik.

Spór dotyczy nie tylko kierownictwa TK, ale również statusu pięciu sędziów wybranych przez Sejm w 2026 roku. Prokuratura Generalna zarzuca Święczkowskiemu i Sochańskiemu utrudnianie im wykonywania obowiązków służbowych. Z kolei Pałac Prezydencki i dotychczasowe kierownictwo Trybunału kwestionują legalność działań podejmowanych przez Annę Korwin-Piotrowską.

Leśkiewicz zapewnił jednocześnie, że Karol Nawrocki nadal opowiada się za rozwiązaniem konfliktu w drodze porozumienia politycznego.

Przywołał wrześniowy list prezydenta, skierowany do prezesa TK z okazji 40-lecia Trybunału, w którym głowa państwa podkreślała znaczenie niezależności sądownictwa konstytucyjnego od władzy wykonawczej.

Pałac Prezydencki podtrzymuje stanowisko, że warunkiem bezpośrednich rozmów Nawrockiego z Tuskiem powinno być wycofanie policji z terenu TK oraz umożliwienie wykonywania obowiązków sędziom uznawanym przez prezydenta za prawowitych członków Trybunału.