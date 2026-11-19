Rzecz poszła o wypowiedź jednego z uczestników Marszu Niepodległości, jaka padła w trakcie transmisji tego wydarzenia przez Telewizję Republika. Mężczyzna powiedział, że Donald Tusk „zamordował Lecha Kaczyńskiego, więc jest zdolny do wszystkiego”. Rozmawiająca z nim dziennikarka nie zareagowała na te słowa.

To te słowa sprawiły, że Bodnar złożył doniesienie na Telewizję Republika do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jego zdaniem, emisja tego typu zarzutów na antenie stacji narusza art. 18 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, który zabrania propagowania treści sprzecznych z prawem, polską racją stanu oraz nawołujących do nienawiści i przemocy.

W ocenie Bodnara brak reakcji dziennikarki na te słowa może zostać odczytany jako milcząca zgoda stacji na pogląd wyrażony przez uczestnika Marszu.

„Szczególnie niepokojące jest to, że wspomniane oszczerstwo zostało wyemitowane za pośrednictwem medium o bardzo szerokim zasięgu, bez jakiejkolwiek reakcji ze strony nadawcy, który w żaden sposób nie zakwestionował jego wiarygodności” – uważa Bodnar.

Ponadto jego zdaniem publiczne oskarżanie Tuska o zabicie Lecha Kaczyńskiego prowadzić może do radykalizacji dyskursu publicznego w Polsce.

„Zjawiska te mogą z kolei sprzyjać eskalacji agresji i zwiększać ryzyko wystąpienia aktów przemocy, których ofiarami mogą stać się przedstawiciele władz oraz inne osoby publiczne” – konkluduje Bodnar.