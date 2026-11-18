Premier Donald Tusk mówił 3 listopada o niebezpiecznych ruchach na polsko-rosyjskiej granicy.

– „Tuż po północy otrzymałem informację od Straży Granicznej, że zaobserwowano niepokojący ruch na granicy polsko-rosyjskiej, osobnicy z latarkami. Bardzo szybko zmobilizowaliśmy odpowiednie siły i środki. Udało się zapobiec próbom prowokacji, jeśli były takie zamiary. Oczywiście tego nigdy nie będziemy w stanie potwierdzić, natomiast w ocenie Straży Granicznej sytuacja wymagała pełnej mobilizacji i kontroli sytuacji na miejscu”

– stwierdził.

Powtórka z prowokacji gliwickiej

Swoimi ustaleniami w tej sprawie dzieli się dziś „Rzeczpospolita”. Wedle ustaleń dziennika, na przełomie października i listopada Rosjanie planowali poważną operację dywersyjną przy granicy z obwodem królewieckim. W jej ramach przewidywano symulowany atak na obiekt znajdujący się w Federacji Rosyjskiej.

– „Operacja mogłaby zostać zrealizowana pod obcą flagą, aby odpowiedzialnością obciążyć Kijów”

– wskazuje red. Marek Kozubal.

Jeden z rozmówców „Rp” zaznacza, że „Rosjanie zakładali dużą liczbę ofiar”.

– „To miało przypominać jakby prowokację gliwicką. Oczywiście ci, którzy przekroczyliby granicę, najpewniej zostaliby zastrzeleni, albo znaleziono by przy nich dowody wskazujące na to, że byli z Ukrainy. Celem było wstrzymanie pomocy dla Ukrainy”

– mówi inne źródło.

Prowokacja gliwicka stanęła u początku II wojny światowej. To przeprowadzona przed Niemcy operacja pod fałszywą flagą, dająca Rzeszy pretekst do agresji na Polskę. Sfingowany przez Niemców atak na niemiecką radiostację w Gliwicach był później wykorzystywany przez propagandę jako dowód na rzekomą prowokację ze strony Polski.

Czujność polskich służb zapobiegła tragedii

Teraz na szczęście podobnej prowokacji udało się zapobiec.

– „Po rosyjskiej stronie pojawili się oficerowie rosyjskich służb, którzy koordynują działania dywersyjne”

– wskazuje rozmówca „Rz”.

To zaniepokoiło polskie służby, które podjęły właściwe działania. Do policyjnych komend przy granicy skierowano policjantów z innych regionów Polski. Funkcjonariusze zostali uzbrojeni w długą broń. Wzmocniono też placówki Straży Granicznej i skierowano w rejon dodatkowych funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W woj. warmińsko-mazurskim zorganizowano też ćwiczenia wojsk specjalnych. W rejonie pojawiły się zespoły bojowe GROM, NIL i AGAT. Ćwiczyli też żołnierze WOT. Działania te były jasnym sygnałem, mającym odstraszyć Rosjan, ale też przygotowaniem do podjęcia potencjalnych działań wyprzedzających.

– „Działania na granicy zupełnie przypadkowo zbiegły się z tym, co obserwowaliśmy pod Trybunałem Konstytucyjnym, ale nie miały ze sobą nic wspólnego”

– zaznaczają źródła gazety.