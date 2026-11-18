Goszcząc na antenie Telewizji wPolsce24, poseł Marek Jakubiak z Rozwoju Plus wskazał, że celem skierowanego przez jego klub wniosku o wotum nieufności wobec rządu było również zamanifestowanie jedności opozycji. Rządu jednak nie udało się odwołać. W ocenie parlamentarzysty, stało się tak ze względu na układ, jaki Donald Tusk miał zawrzeć z ludowcami. Lider koalicji rządzącej miał – w przekonaniu Jakubiaka – obiecać PSL-owi zniesienie dwukadencyjności w samorządach.

– „Państwo musicie zrozumieć, że dla PSL-u teraz najważniejsza jest dwukadencyjność. Jak przekroczą ten termin, to ich nie ma. To jest taki deadline ich”

– stwierdził polityk.

Kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego

Gość wPolsce24 mówił też o kryzysie wokół Trybunału Konstytucyjnego. Przypomniał, że jedynie prezydent może powoływać i odwoływać prezesa tej instytucji.

– „Umówiliśmy się na pewne rzeczy konstytucją. Było referendum dwudniowe, przyjęliśmy zasady, ale Tusk tego absolutnie nie akceptuje. To w ogóle jest konstytucja dla głupich, bo on jest mądrzejszy”

– powiedział.

W jego ocenie zawodzą w tej sytuacji polscy sędziowie.

– „Sędziowie powinni jednoznacznie się wszyscy wypowiedzieć przeciwko tej hucpie. To jest ich zadanie, nie ludzi na ulicach, nie obywateli”

– podkreślił.