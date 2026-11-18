Wyrok ogłoszono we wtorek, 17 listopada. Sędzia Eric Komitee wymierzył obywatelowi Pakistanu karę 330 miesięcy pozbawienia wolności za próbę przeprowadzenia aktu terroryzmu o charakterze międzynarodowym oraz organizowanie zabójstw na zlecenie. Merchant został uznany za winnego już w marcu 2026 roku. Śledztwo wykazało, że przygotowywał operację wymierzoną w przedstawicieli najwyższych władz Stanów Zjednoczonych.

Irańskie służby planowały zabójstwa polityków USA: Trump głównym celem

Według amerykańskich śledczych Merchant rozpoczął współpracę z irańskim Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej około 2022 roku. W ciągu następnych kilkunastu miesięcy wielokrotnie spotykał się w Teheranie ze swoim oficerem prowadzącym, który szkolił go w zakresie działalności wywiadowczej.

W kwietniu 2024 roku przybył do Stanów Zjednoczonych, aby zorganizować zamachy na amerykańskich polityków. Głównym celem miał być Donald Trump, choć wśród potencjalnych ofiar wymieniano również ówczesnego prezydenta Joe Bidena oraz Nikki Haley.

Plan przewidywał wynajęcie zawodowych zabójców i przeprowadzenie ataku podczas jednego z wieców politycznych. Merchant przekazał nawet 5 tys. dolarów zaliczki osobom, które uważał za płatnych zabójców. W rzeczywistości byli to działający pod przykryciem funkcjonariusze FBI.

Do sprawy odniósł się prokurator generalny USA Todd Blanche.

„Irański agent, który przybył do Stanów Zjednoczonych, aby koordynować próbę zamachu na prezydenta Trumpa, został sprawiedliwie skazany za swoje przestępcze działania” – oświadczył.

Blanche podkreślił również, że amerykańskie władze nie będą tolerować zagranicznych spisków terrorystycznych wymierzonych w przywódców państwa.

Z kolei federalny prokurator Joseph Nocella ostrzegł Iran i organizacje działające w jego imieniu przed konsekwencjami podobnych operacji.

„Jeżeli planujecie atak na naszą demokrację, naszych wybranych przedstawicieli lub naszych obywateli, powstrzymamy was i pociągniemy do odpowiedzialności w pełnym zakresie prawa” – zapowiedział.

Według Departamentu Sprawiedliwości przygotowywane zamachy stanowiły element irańskich działań odwetowych za zabicie generała Kasema Sulejmaniego, dowódcy elitarnej jednostki Al-Kuds, który zginął w styczniu 2020 roku w amerykańskim ataku dronowym w Bagdadzie.

Operacja została udaremniona dzięki współpracy informatora z FBI. Zabezpieczone materiały elektroniczne wykazały, że Merchant interesował się między innymi terminami wieców wyborczych oraz lokalizacją jednego z wydarzeń z udziałem Donalda Trumpa w stanie New Jersey.