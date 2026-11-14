Minister transportu USA ujawnia przyczynę awarii

Ogólnokrajowy zakaz startów wprowadzono po wykryciu poważnych problemów technicznych w centrach kontroli ruchu lotniczego.

„O godzinie 15.36 doświadczyliśmy niestabilności systemów radarowych i łączności w naszych centrach kontroli ruchu lotniczego w całym kraju” – poinformował minister transportu USA Sean Duffy.

W chwili wprowadzenia ograniczeń w amerykańskiej przestrzeni powietrznej znajdowało się ponad 3500 samolotów.

„Nie utraciliśmy całej łączności ani wszystkich radarów, ale ze względu na niestabilność systemu i z ostrożności zdecydowaliśmy się wstrzymać starty” – wyjaśnił minister.

Według Duffy'ego przyczyną problemów była przestarzała infrastruktura telekomunikacyjna.

„Nasze przełączniki i routery zostały przeciążone danymi” – powiedział, wskazując, że awarii uległy elementy starszego systemu, podczas gdy nowo zainstalowane urządzenia działały prawidłowo.

Do doniesień o możliwym cyberataku odniósł się również sekretarz bezpieczeństwa krajowego Markwayne Mullin. Zapewnił, że dotychczasowe ustalenia nie wskazują na celowe działanie wymierzone w amerykańską infrastrukturę lotniczą.

Wznowienie lotów

Ostatecznie w piątek o godzinie 20.15 czasu wschodniego USA, czyli w sobotę o 2.15 czasu polskiego, FAA zezwoliła na wznowienie startów.

„O godzinie 20.15 otworzyliśmy przestrzeń powietrzną. Czy to oznacza, że każdy samolot natychmiast wystartuje? Nie. Wszystko będzie przebiegać powoli” – ostrzegł Sean Duffy.

Minister zaapelował do pasażerów o sprawdzanie statusu lotów bezpośrednio u przewoźników.

„Potrzebujemy czasu, aby uporać się ze skutkami tego, co wydarzyło się po południu” – podkreślił.

Według amerykańskich mediów w piątek odnotowano tysiące opóźnionych i odwołanych połączeń. Część utrudnień może utrzymywać się również w sobotę.

Było to drugie ogólnokrajowe wstrzymanie startów w USA od zamachów z 11 września 2001 roku. Poprzednie nastąpiło w styczniu 2023 roku, kiedy awaria systemu NOTAM sparaliżowała amerykańskie lotniska.