Polska gospodarka znów hamuje - GUS podał dane

Jak czytamy, to wyraźne spowolnienie w porównaniu z drugim kwartałem, kiedy wzrost wynosił 4,1 proc. Wynik okazał się również nieco słabszy od oczekiwań ekonomistów.

Gospodarka traci tempo, a inwestycje pod znakiem zapytania

GUS opublikował w piątek, 13 listopada, szybki szacunek PKB za okres od lipca do września 2026 roku.

„Według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w 3 kwartale 2026 r. zwiększył się realnie o 3,5% rok do roku” – poinformował urząd.

Oznacza to spadek rocznej dynamiki wzrostu gospodarczego o 0,6 punktu procentowego w porównaniu z drugim kwartałem.

Spowolnienie widać również w danych uwzględniających czynniki sezonowe. W trzecim kwartale gospodarka urosła o 0,8 proc. względem poprzednich trzech miesięcy, podczas gdy w drugim kwartale wzrost wynosił 1,1 proc.

Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes przewidywali wzrost PKB na poziomie 3,6 proc. Ostateczny wstępny odczyt był więc o 0,1 punktu procentowego niższy od prognoz.

Szczególną uwagę zwraca sytuacja w budownictwie. Analitycy PKO BP wskazują, że produkcja budowlano-montażowa spadła w trzecim kwartale o 2,1 proc. rok do roku, podczas gdy kwartał wcześniej wzrosła o 4,6 proc.

Eksperci banku zwracają również uwagę, że za osłabieniem rocznej dynamiki PKB stała między innymi wyższa baza porównawcza z poprzedniego roku oraz nieco mniejsza bieżąca aktywność gospodarcza.

W drugim kwartale istotnym czynnikiem wzrostu były inwestycje, które zwiększyły się o 8,4 proc. rok do roku. Nie wiadomo jeszcze, czy podobne tempo udało się utrzymać w kolejnych miesiącach.

Dane GUS nie oznaczają recesji – polska gospodarka nadal rośnie. Wskazują jednak na osłabienie tempa rozwoju, które może mieć znaczenie dla przedsiębiorstw, zatrudnienia i przyszłych dochodów budżetowych.

Szczegółowe informacje dotyczące konsumpcji, inwestycji i eksportu zostaną opublikowane 30 listopada. Dopiero wówczas będzie można dokładniej ocenić, które sektory odpowiadają za spowolnienie wzrostu gospodarczego.