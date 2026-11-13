W piątek, 13 listopada, sąd nakazał firmie usunięcie materiałów, opublikowanie przeprosin oraz zapłatę łącznie 47 280 zł. Wyrok jest nieprawomocny.

„Głos każdego człowieka podlega ochronie”

Sprawa dotyczyła reklam przydomowych oczyszczalni ścieków, w których wykorzystano syntetyczny głos przypominający głos Jarosława Łukomskiego. Lektor nie uczestniczył w nagraniu, nie wyraził zgody na wykorzystanie swojego głosu i nie otrzymał wynagrodzenia.

Wcześniej opowiadał, jak zareagował na odkrycie reklamy.

„Poczułem, że zostałem z czegoś ograbiony, jakby ktoś splądrował mój dom” – mówił w rozmowie z TVP Info.

Podczas procesu biegły z zakresu fonoskopii analizował podobieństwo nagrań. W swojej opinii stwierdził, że z perspektywy przeciętnego odbiorcy „oba głosy należy uznać za wyraźnie (łudząco) podobne”.

Sędzia Sylwia Wit vel Wilk uznała, że wykorzystanie sztucznej inteligencji doprowadziło do przypisania Łukomskiemu wypowiedzi, których w rzeczywistości nie wygłosił.

W ustnym uzasadnieniu zwróciła uwagę, że największe zagrożenie nie wynika z samego naśladowania głosu, lecz z możliwości przekonania odbiorców, że wygenerowane wypowiedzi są autentyczne.

Sąd podkreślił również, że głos stanowi dobro osobiste człowieka i podlega ochronie niezależnie od tego, czy jego właściciel jest osobą publicznie rozpoznawalną.

Na mocy wyroku JFC Polska ma zapłacić Łukomskiemu 30 tys. zł zadośćuczynienia wraz z odsetkami oraz 17 280 zł odszkodowania.

Spółkę zobowiązano także do usunięcia spornych reklam, zaprzestania ich wykorzystywania oraz zamieszczenia przeprosin – przez 45 dni na Facebooku, przez 14 dni na stronie internetowej oraz na portalu Wirtualne Media.

JFC Polska wcześniej zaprzeczała, że celowo naruszyła prawa lektora. Jej prezes Mirosław Majewski podkreślał, że firma nie wykorzystywała nazwiska ani wizerunku Łukomskiego i proponowała polubowne zakończenie sporu.

Sąd nie uwzględnił wszystkich żądań finansowych powoda, który domagał się 50 tys. zł zadośćuczynienia i 102 tys. zł z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia.

Sprawa jest jednym z pierwszych w Polsce procesów dotyczących ochrony głosu przed nieautoryzowanym wykorzystaniem przy użyciu sztucznej inteligencji.