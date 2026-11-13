Gigantyczna przewaga prawicy! 254 mandaty kontra 206

Jak czytamy, jeszcze bardziej znacząca jest symulacja podziału mandatów: trzy ugrupowania prawicowej opozycji mogłyby zdobyć łącznie 254 miejsca w Sejmie, podczas gdy obecna koalicja rządząca – zaledwie 206.

Trzy ugrupowania prawicowe z ogromną przewagą

Według badania Social Changes Koalicja Obywatelska uzyskałaby 30 proc. głosów, a Prawo i Sprawiedliwość – 26,1 proc.

Trzecie miejsce zajmuje Konfederacja z poparciem 11,7 proc. Na kolejnych pozycjach znalazły się Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna – 9,4 proc. oraz Nowa Lewica – 8,3 proc.

Poniżej progu wyborczego znalazłyby się Partia Razem (4,7 proc.), Rozwój Plus (3,6 proc.), Polska 2050 (2,9 proc.) oraz PSL (1,6 proc.).

Łączne poparcie dla PiS, Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej wynosi 47,2 proc., podczas gdy KO i Nowa Lewica uzyskują razem 38,3 proc.

Redakcja wPolityce.pl, prezentując wyniki badania, oceniła, że mimo utrzymania pierwszego miejsca przez KO obecny obóz rządzący „definitywnie traci władzę”.

254 mandaty dla prawicy, a koalicja Tuska daleko od większości

Jeszcze większe znaczenie ma przedstawiona przez pracownię symulacja podziału miejsc w Sejmie.

Według tych wyliczeń obecne ugrupowania rządzące mogłyby zdobyć około 206 mandatów, czyli o 25 mniej od liczby wymaganej do uzyskania większości w 460-osobowym Sejmie.

„To zdecydowanie zbyt mało, by rządzić” – podkreśla wPolityce.pl.

Z kolei PiS, Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej mogłyby dysponować łącznie 254 mandatami. Dawałoby im to większość parlamentarną, pod warunkiem zawarcia porozumienia umożliwiającego wspólne rządzenie.

Taki układ oznaczałby również, że spośród ugrupowań tworzących obecny obóz rządowy mandaty uzyskałyby tylko Koalicja Obywatelska i Nowa Lewica. PSL oraz Polska 2050 nie przekroczyłyby progu wyborczego.

Sondaż przeprowadziła pracownia Social Changes na zlecenie telewizji wPolsce24 metodą CAWI, czyli ankiet internetowych. Badanie zrealizowano w dniach 6–10 listopada 2026 roku na próbie 1095 respondentów.