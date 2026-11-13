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Torturował nawet bohatera bitwy o Anglię - Adam Humer, kat polskich patriotów, sam też trafił za kraty

Bił, głodził, upokarzał i torturował więźniów politycznych. Jedną z jego ofiar był generał Stanisław Skalski, legendarny polski as myśliwski, który walczył z Niemcami podczas II wojny światowej. Adam Humer, wysoki funkcjonariusz stalinowskiego aparatu bezpieczeństwa, przez lata uczestniczył w prześladowaniach polskich patriotów. Po upadku komunizmu sam stanął przed sądem i został skazany na więzienie. Zmarł 12 listopada 2001 roku, w wieku 84 lat.

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Adam Humer
Adam Humer · fot. via ipn.gov.pl

Humer był zastępcą dyrektora Departamentu Śledczego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Nadzorował i osobiście uczestniczył w brutalnych przesłuchaniach żołnierzy Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych oraz członków Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.

Jednym z prześladowanych był Stanisław Skalski, uznawany za najskuteczniejszego polskiego pilota myśliwskiego II wojny światowej. Po powrocie z Wielkiej Brytanii został aresztowany w 1948 roku pod fałszywym zarzutem szpiegostwa. Podczas procesu Humera Skalski opowiedział o metodach stosowanych przez funkcjonariuszy UB.

„Wepchnęli mi dywan w usta i zaczęła się polka” – wspominał jeden z brutalnych epizodów przesłuchania.

W 1950 roku komunistyczny sąd skazał bohatera wojennego na śmierć. Wyrok zamieniono później na dożywocie. Skalski odzyskał wolność dopiero w kwietniu 1956 roku. Wśród ofiar Humera znajdowała się również Maria Hattowska, działaczka AK i WiN. Podczas procesu zeznała, że funkcjonariusz bił ją nahajką zakończoną metalową kulką, kopał i torturował, usiłując wymusić zeznania.

Po przemianach ustrojowych Humer został aresztowany we wrześniu 1992 roku. Trafił do więzienia przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie, gdzie wcześniej przesłuchiwano i torturowano przeciwników komunistycznego reżimu. W marcu 1996 roku sąd skazał go na dziewięć lat pozbawienia wolności za znęcanie się nad więźniami politycznymi. W lipcu 1998 roku sąd drugiej instancji obniżył karę do siedmiu lat i sześciu miesięcy.

Humer nie odbył całego wyroku. Z powodu ciężkiej choroby otrzymał przerwę w wykonywaniu kary. Zmarł w Warszawie w listopadzie 2001 roku.

Źródło: mp/Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Pileckiego, PAP, Fronda.pl

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