Setki dzieci na papierze, a urzędnicy mają problem z kontrolami

Sprawę ujawnił dziennikarz „Gazety Wyborczej” Jakub Chełmiński. Jak ustalił, sieć prowadzi działalność pod 12 adresami w Warszawie, choć stołeczny ratusz wydał zezwolenia jedynie dla czterech lokalizacji. W przypadku pozostałych ośmiu miasto odmówiło zgody na utworzenie publicznych przedszkoli. Decyzje zostały podtrzymane przez kuratorium oświaty i Wojewódzki Sąd Administracyjny.

„Przedszkola wykazują dzieci, które do nich nie uczęszczają” – informuje „Gazeta Wyborcza”, opisując mechanizm przypisywania dzieci do zarejestrowanych placówek, mimo że faktycznie korzystają z opieki pod innymi adresami.

W przedszkolu przy ulicy Rakietników w Ursusie w dokumentacji wykazano aż 352 podopiecznych, chociaż miejscowa szatnia może pomieścić około 80 dzieci.

Szczególnie niepokojące są relacje rodziców dzieci wymagających specjalistycznej opieki. Według dziennikarzy część z nich skarżyła się na brak deklarowanych terapii, neurologopedów i innych specjalistów.

Na własnej stronie internetowej sieć zapewnia tymczasem:

„W naszym przedszkolu pobyt i terapie dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego są BEZPŁATNE”.

Za zapewnienie odpowiedniego wsparcia placówki mogą otrzymywać z publicznych środków nawet kilka tysięcy złotych miesięcznie na jednego podopiecznego.

Kontrolerzy warszawskiego ratusza napotykają jednak przeszkody. Według ustaleń „Wyborczej” urzędników z Białołęki czterokrotnie nie wpuszczono do jednej z placówek.

Władze Bielan ustaliły z kolei nieprawidłowości w rozliczeniach przedszkola przy ulicy Nocznickiego. W 2024 roku zażądano zwrotu około 1,7 mln zł dotacji. Operator placówki odwołał się od decyzji.

Jak wynika z informacji przekazanych przez stołeczny ratusz, obowiązujące przepisy nie pozwalają w tej sytuacji na automatyczne wstrzymanie kolejnych wypłat dla zarejestrowanych placówek.

Według „Gazety Wyborczej” właściciele sieci nie odpowiedzieli na pytania redakcji dotyczące wykrytych nieprawidłowości.

Nie ustalono też dotąd, jaka część spośród 36 mln zł została pobrana nienależnie ani czy doszło do przestępstwa. Postępowania dotyczące rozliczeń i kontroli pozostają niezakończone.