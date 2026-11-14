Dyrekcja z kolei przekonuje, że zbiórka żywności jest wieloletnią tradycją, a wysokie wynagrodzenia medyków wynikają z… konieczności konkurowania o specjalistów.

Rolnicy proszeni o ziemniaki, a szpital ma milionowe zobowiązania

O zbiórce żywności poinformował Urząd Miasta i Gminy Izbica w województwie lubelskim. Akcję zorganizowano 12 i 13 listopada 2026 roku na prośbę dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie, Zbigniewa Widomskiego.

„Prosimy o wystawienie produktów w workach przed posesjami” – napisano w komunikacie samorządu.

Rolnicy mogli przekazywać ziemniaki, marchew, pietruszkę, cebulę i buraki czerwone. Produkty miały trafić do szpitalnej kuchni.

Władze gminy wyjaśniały, że dzięki darowiznom można będzie poprawić jakość posiłków, a zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć na świadczenia medyczne.

Z informacji przedstawionych we wrześniu przez dyrektora szpitala radnemu powiatowemu Piotrowi Szewczykowi wynika, że kondycja finansowa placówki znacząco się pogorszyła.

Na koniec lipca 2026 roku jej zobowiązania wynosiły 29,3 mln zł, wobec 17,25 mln zł we wrześniu 2025 roku. Zobowiązania przeterminowane sięgały 7,38 mln zł, a wykazana strata finansowa przekroczyła 8,29 mln zł.

Dyrektor Zbigniew Widomski przyznał, że szpital ma problemy finansowe. W rozmowie z Wirtualną Polską poinformował również o nierozliczonych świadczeniach medycznych.

„Za nadwykonania za 2025 r. i za ten rok w sumie mamy 9,5 mln niezapłacone” – wyjaśnił.

Przedstawiciele szpitala i samorządu podkreślają jednak, że zbiórka warzyw nie jest następstwem obecnego zadłużenia.

„Stać nas na kupno cebuli czy marchewki” – zapewnił starosta krasnostawski Janusz Szpak.

Z kolei dyrektor Widomski w rozmowie z portalem Jawny Lublin zaznaczył:

„Dla mnie to takie okazanie lokalnego patriotyzmu”.

Podkreślił również, że udział rolników w akcji jest całkowicie dobrowolny.

„Nie ma żadnego przymusu” – dodał.

W oficjalnym oświadczeniu z 12 listopada dyrekcja szpitala zapewniła, że zbiórki organizowane są z przerwami od kilkudziesięciu lat.

„Przekazywana żywność stanowi dodatkowe wsparcie, a nie zastępstwo standardowego zaopatrzenia w artykuły spożywcze” – wyjaśniono.

Dyrekcja stanowczo odrzuciła sugestię, że szpital nie jest w stanie samodzielnie wyżywić pacjentów.

Dyrektor tłumaczy wysokie kontrakty i ponad 1,24 mln zł dla lekarza

Duże zainteresowanie wywołały również informacje dotyczące wynagrodzeń lekarzy zatrudnionych w krasnostawskiej placówce. Jak ustalił lokalny tygodnik „Nowy Tydzień”, najlepiej opłacany lekarz kontraktowy otrzymał w 2025 roku dokładnie 1 243 494,20 zł brutto. Odpowiada to średnio 103 624 zł miesięcznie.

Kolejne cztery najwyższe roczne wynagrodzenia kontraktowe wyniosły odpowiednio około 888 tys., 760 tys., 755 tys. i 719 tys. zł.

Z kolei najlepiej wynagradzany lekarz zatrudniony na umowie o pracę otrzymał w tym samym roku 782 631,85 zł brutto.

Dyrektor szpitala przekazał dziennikarzom, że wysokie kontrakty dotyczyły między innymi specjalistów chirurgii ogólnej, anestezjologii, okulistyki, neurochirurgii i radiodiagnostyki. Nie ujawnił jednak, które kwoty odpowiadały poszczególnym specjalizacjom.

Zbigniew Widomski potwierdził wysokość rekordowego wynagrodzenia. Wskazał jednocześnie, że szpital powiatowy musi konkurować z większymi ośrodkami medycznymi w pozyskiwaniu specjalistów.

W rozmowie z portalem Jawny Lublin przyznał, że bez odpowiedniej liczby lekarzy działalność placówki byłaby zagrożona.

„A bez nich musielibyśmy zamknąć szpital” – ostrzegł.

Pomijając wszelkie inne aspekty i hojność lokalnej społeczności, czy to nie jest przypadkiem tak, że wszystkie te działania “aktywizujące” lokalną społeczność służą władzom szpitala jedynie do ukrycia, ile sami zarabiają? To stara i dobrze znana technika manipulacyjna.