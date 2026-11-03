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Anna Korwin-Piotrowska twierdzi, że zebrała kworum

Sędzia Anna Korwin-Piotrowska, która twierdzi, że kieruje pracami Trybunału Konstytucyjnego oświadczyła, że na zwołanym przez nią „Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów TK” osiągnięto kworum. Jak to możliwe? Zastosowano wyjątkowo absurdalny sposób liczenia sędziów.

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Fot. screenshot: TVP Info
Fot. screenshot: TVP Info

Korwin-Piotrowska poinformowała, że „obecnych na Sali sędziów Trybunału Konstytucyjnego jest ośmioro”, a jej zdaniem sędziów TK „zobowiązanych” do udziału w zgromadzeniu „jest w sumie dwanaście osób”. Do liczby sędziów nie wliczono prezesa Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego, których to Korwin-Piotrowska „zawiesiła” oraz sędziego Jarosława Wyrembaka, który wedle niej „nie jest i nie może wziąć udziału w tym głosowaniu z uwagi na wadliwą procedurę wyboru”.

– „Musimy, proszę państwa, po prostu zadecydować wspólnie, czy stanowimy kworum wystarczające do podjęcia uchwały, którą mamy dzisiaj zaplanowaną co do rozpatrzenia projektu tzw. budżetu, czy też nie”

– zwróciła się do sędziów wybranych przez obecną większość rządzącą.

Sędziowie ci przegłosowali, że osiągnięto kworum. Następnie przegłosowali plan budżetu TK na 2027 roku i przystąpili do losowania składu, mającego zdecydować ws. immunitetów prezesa i wiceprezesa TK. 

Źródło: PAP, Fronda.pl

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