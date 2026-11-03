W związku z sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego, I prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński zwołał na dziś posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego SN. Przed jego rozpoczęciem jednak 15 sędziów Izby Karnej i 13 sędziów Izby Cywilnej wydało oświadczenia, w którym zapowiedzieli, iż nie wezmą udziału w zgromadzeniu.

– „Niestety z uwagi na postawę części sędziów - tzw., jak niektórzy mówią, starych sędziów, powołanych przed 2017 r. - nie było kworum wymaganego do tego, żeby Zgromadzenie Ogólne mogło podjąć uchwałę”

– poinformował w czasie konferencji prasowej prezes Kapiński.

Uchwała Kolegium SN

W związku z tym uchwałę podjęło Kolegium Sądu Najwyższego, a 55 zebranych sędziów wyraziło wobec niej poparcie.

– „Kolegium Sądu Najwyższego wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań podważających konstytucyjne zasady funkcjonowania władzy sądowniczej, polegających w szczególności na odsuwaniu osób sprawujących funkcje w jej organach od wykonywania przysługujących im kompetencji, co nastąpiło bez wymaganej podstawy prawnej i z pominięciem ustawowych procedur”

– napisano w dokumencie.

– „Wyrażona w art. 7 Konstytucji zasada legalizmu nakazuje organom władzy publicznej działanie na podstawie i w granicach prawa, wykluczając możliwość samodzielnego kreowania, arbitralnego rozszerzania lub przejmowania kompetencji”

– dodano.

Zaznaczono, że „powoływanie się na potrzebę przywrócenia praworządności lub stan wyższej konieczności w żadnym wypadku nie może usprawiedliwiać działań godzących w konstytucyjne organy państwa”.

Działania bez skutków prawnych

Odnosząc się do działalności sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej, sędziowie SN oświadczyli, iż „faktyczne wykonywanie czynności należących do kompetencji prezesa TK przez osobę nieuprawnioną, jak również popieranie, uznawanie czy organizacyjne wspieranie takich działań przez organy władzy wykonawczej bądź inne podmioty, nie mogą zastąpić wymaganej podstawy prawnej” a „organy władzy wykonawczej (...) nie mogą, z pominięciem ustawowych procedur, ingerować w obsadę funkcji w innych konstytucyjnych organach państwa ani arbitralnie rozstrzygać o pozbawieniu ich piastunów przysługujących im kompetencji”.

– „W ocenie Kolegium SN ewentualne wydawanie rozstrzygnięć z udziałem osób wybranych przez Sejm na stanowisko sędziego TK, które nie złożyły ślubowania wobec prezydenta przyjmującego to ślubowanie, a których status prawny nie został dostatecznie wyjaśniony, rodzi poważne ryzyko uznania, że działania takie nie stanowią orzeczeń Trybunału”

– dodano.

W uchwale podkreślono, że „ostateczną ofiarą” wywołanego w ten sposób „chaosu prawnego i ustrojowego” będą polscy obywatele. Wobec tego Kolegium SN wezwało „wszystkie organy władzy publicznej do poszanowania Konstytucji RP i ustaw, przestrzegania granic przyznanych im kompetencji oraz powstrzymania się od działań mogących pogłębiać kryzys konstytucyjny i zakłócać funkcjonowanie organów władzy sądowniczej”.