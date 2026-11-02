Trwa rozpoczęta w piątek próba przejęcia kontroli nad Trybunałem Konstytucyjnym przez obóz Donalda Tuska. Do wydarzeń w sądzie konstytucyjnym odniósł się na antenie Radia ZET I prezes Sądu Najwyższego. Zbigniew Kapiński przyznał, że w jego ocenie obóz władzy dopuścił się zamachu stanu.

– „Tak, uważam, że te działania, które zostały podjęte, noszą cechy zamachu stanu. Dla mnie to jest jednoznaczna sytuacja, bo policja weszła bezprawnie na teren TK, zainstalowano uzurpatorów, którzy łamią prawo w TK i działają całkowicie bezprawnie. To elementy zamachu stanu na bardzo ważną instytucję w systemie organów państwa”

– stwierdził.

Podkreślił, że Polska stanęła w szczególnym momencie swojej historii.

– „To bardzo istotny moment w historii Polski. Od wprowadzenia stanu wojennego taka sytuacja się nie zdarzyła. SN nie może pozostać obojętny wobec całkowicie bezprawnych działań władzy wykonawczej, która dokonała zamachu stanu”

– oświadczył.

Prezesem TK pozostaje Bogdan Święczkowski

I prezes SN nie ma żadnych wątpliwości, że zgodnie z prawem na czele Trybunału Konstytucyjnego stoi Bogdan Święczkowski.

– „Wszystkie działania podjęte w Trybunale są całkowicie bezprawne. Chyba nikt, kto racjonalnie myśli nie ma żadnych wątpliwości”

– powiedział o działaniach rządzących i sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej.

Prezes Kapiński odniósł się również do użycia ogromnych sił policji.

– „Nastąpiło bezprawne zajęcie TK przy użyciu ogromnych sił policyjnych. Tam ponoć ponad 1000 policjantów zajęło teren TK. Działania są całkowicie bezprawne. Tam policja nie powinna być. W czasie, kiedy policja wchodziła – nie było sędziów w TK. Nieprawdziwe są informacje, że policja weszła po to, żeby chronić sędziów TK”

– powiedział.

„To ma być trybunał pałkowy? Policyjny? Wojenny?”

Pytał, czy Trybunał Konstytucyjny ma stać się teraz „trybunałem pałkowym”, „policyjnym” czy „wojennym”.

– „Żadne zapewnienia generała policji niczego nie zmienią w zakresie oceny prawnej tych działań”

– zaznaczył, komentując list gen. Marka Boronia.

Tymczasem poseł KO Roman Giertych w jednym ze swoich wpisów już sugeruje, że kolejną instytucją, po którą sięgną rządzący, będzie Sąd Najwyższy.

– „No właśnie, to jest ten wpis, który świadczy w jednoznaczny sposób, że to jest jakaś zaplanowana akcja, czyli planowane jest przez obecną władzę kolejne, siłowe przejęcie, tym razem Sądu Najwyższego. Już nie powinno być żadnych wątpliwości, że ta władza chce działać na policyjnych pałkach”

- stwierdził I prezes SN.

Wobec tego prezes Kapiński zapowiedział zwołanie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego.

– „W takim celu, żeby sędziowie Sądu Najwyższego zajęli jednoznaczne stanowisko wobec tego, co się działo i dzieje wokół TK, wobec bezprawnych działań władzy wykonawczej. Sąd Najwyższy nie może być obojętny. Chcę, żeby stanowisko w tym zakresie zostało zajęte przez Kolegium SN, jak również przez Zgromadzenie Ogólne sędziów SN”

– poinformował.