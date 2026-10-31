Minęło już 47 lat od pamiętnej pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczystej Polski w czerwcu 1979 roku. To wizyta, która na zawsze zapisała się w historii, stanowiąc kluczowy moment w drodze Polaków ku wolności i niepodległości.

Wybór Karola Wojtyły na papieża w 1978 roku był postrzegany jako ogromne wyróżnienie dla całego narodu. Nowy następca św. Piotra, którego słynne zawołanie brzmiało "Otwórzcie drzwi Chrystusowi!", nie ukrywał tęsknoty za powrotem do rodzinnego kraju. Jak sam mówił, "niełatwo było zrezygnować z powrotu do Ojczyzny".

Pamiętna pielgrzymka rozpoczęła się 2 czerwca 1979 roku, w wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Od pierwszych chwil, wypowiadane przez papieża słowa wzbudziły ogromny oddźwięk wśród Polaków. Na warszawskim Placu Zwycięstwa Jan Paweł II wygłosił pamiętne wezwanie: "Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi!". Te prorocze słowa obudziły duchowy potencjał narodu, wprowadzając go w stan oczekiwania na nadchodzące zmiany.

Kolejne etapy pielgrzymki, obejmujące m.in. Gniezno, Częstochowę, Kraków i Nowy Targ, również okazały się niezwykle znaczące. W Gnieźnie papież wskazywał na konieczność odbudowy duchowej jedności Europy, podkreślając rolę chrześcijaństwa w tym procesie. Natomiast na Jasnej Górze ukazywał istotę "duchowej wolności w sytuacji niewoli", co miało wielkie znaczenie dla umacniania ducha oporu Polaków przeciwko komunistycznemu reżimowi.

Kulminacyjnym momentem papieskiej wizyty była homilia wygłoszona 10 czerwca na krakowskich Błoniach. Przed ogromnym tłumem wiernych Jan Paweł II apelował: "Nie podcinajcie korzeni, z których wyrastamy!". Te słowa stały się swego rodzaju testamentem, wzywającym rodaków do pielęgnowania narodowej tożsamości i dziedzictwa.

Istnieje niezaprzeczalny związek pomiędzy tą pielgrzymką a narodzinami "Solidarności" - ruchu, który zaledwie rok później zapoczątkował lawinę wolnościowych przemian nie tylko w Polsce, ale w całym bloku komunistycznym. Papież bacznie obserwował rozwój tamtych wydarzeń, a w dniu podpisania Porozumień Gdańskich, publicznie przypomniał o moralnym prawie Polski do samostanowienia i niepodległości.

Z perspektywy czasu można stwierdzić, że pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny w 1979 roku odegrała kluczową rolę w procesie odzyskiwania przez Polskę wolności i suwerenności. Niemal 80 procent Polaków uważa, że ta wizyta przyczyniła się do powstania "Solidarności" oraz upadku komunizmu w 1989 roku. Papież stał się faktycznym "ojcem zjednoczonej Europy", ponieważ to on jako pierwszy zainspirował myślenie o integracji Wschodu i Zachodu.

Słowa, nauki i duchowa postawa Jana Pawła II podczas tamtej pielgrzymki pobudziły Polaków do walki o wolność, dając im siłę, nadzieję i poczucie wspólnoty. To wydarzenie odmieniło nie tylko losy narodu, ale wywarło ogromny wpływ na przemiany zachodzące w całym ówczesnym świecie. Dlatego 45. rocznica tej historycznej wizyty stanowi wyjątkową okazję, by przypomnieć jej przełomowe znaczenie.