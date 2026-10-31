Piątkowe wydarzenia z 30 października 2026 roku w Warszawie odbiły się szerokim echem poza granicami Polski. Zagraniczni korespondenci relacjonowali sytuację przed Trybunałem Konstytucyjnym, gdzie pojawiły się znaczne siły policji, a demonstranci protestowali przeciwko odsunięciu prezesa Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Decyzję o ich zawieszeniu ogłosiła uzurpatorka Anna Korwin-Piotrowska, deklarując jednocześnie przejęcie kierowania instytucją. Dotychczasowe kierownictwo Trybunału zakwestionowało legalność tych działań, uznając je za bezprawne.

Szczególne zainteresowanie zagranicznych mediów wzbudziła reakcja prezydenta Karola Nawrockiego, który przerwał podróż do Senegalu i zawrócił do Warszawy. Następnie pojawił się w siedzibie TK, gdzie doszło do napiętej konfrontacji przy wejściu do budynku.

Reuters, AP i Fox News i inne media opisują konfrontację w Warszawie

Agencja Reuters już 30 października poinformowała o powrocie polskiego prezydenta z podróży zagranicznej w związku z nasilającym się konfliktem o kierownictwo Trybunału Konstytucyjnego. W relacji podkreślono, że wieloletni spór o sądownictwo doprowadził do faktycznego paraliżu instytucji. Reuters zwrócił również uwagę na obecność licznych funkcjonariuszy policji i protestujących, wśród których znaleźli się parlamentarzyści opozycji.

Reuters – relacja z kryzysu wokół TK

Amerykańska Associated Press skoncentrowała się na policyjnej operacji zabezpieczenia Trybunału i protestach przeciwko odsunięciu jego prezesa. Agencja podała, że funkcjonariusze zatrzymali trzy osoby po incydentach przy ogrodzeniu budynku.

AP odnotowała również, że informacja o zawieszeniu Święczkowskiego pojawiła się na stronie Trybunału, która niedługo później przestała działać. Z tego powodu agencja nie mogła samodzielnie zweryfikować oficjalnego uzasadnienia decyzji.

Relację Associated Press opublikował również „The Washington Post”, co dodatkowo zwiększyło zasięg informacji o polskim kryzysie w Stanach Zjednoczonych.

Associated Press – policja i protesty przed TK

Znacznie mocniejsze politycznie określenia pojawiły się w amerykańskiej telewizji Fox News. Redakcja opublikowała materiał o prezydencie, który zawrócił samolot po wydarzeniach określanych przez przeciwników rządu mianem zamachu stanu.

Słowo „zamach” znalazło się już w tytule, choć zostało ujęte w cudzysłów, sygnalizujący, że chodzi o ocenę uczestników sporu, a nie samodzielne rozstrzygnięcie redakcji.

Fox News przytoczył także wypowiedzi polityków opozycji oskarżających rząd Donalda Tuska o siłowe przejmowanie instytucji konstytucyjnej. W materiale znalazły się informacje o demonstrantach modlących się przed Trybunałem oraz o hasłach wymierzonych w premiera.

Fox News – prezydent zawraca samolot

BBC, „The Guardian” i Deutsche Welle - Europa obserwuje polski konflikt

Równie szeroko sytuację opisały media brytyjskie. BBC przedstawiła wydarzenia jako eskalację konfrontacji między rządem Donalda Tuska a dotychczasowym kierownictwem Trybunału Konstytucyjnego.

Brytyjski nadawca zwrócił uwagę, że interwencja policji nastąpiła w atmosferze narastającego sporu, po wystąpieniu ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka o uchylenie immunitetów Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego.

BBC przytoczyła również stanowisko Trybunału, według którego obaj sędziowie nadal sprawują swoje funkcje. W komunikacie instytucji działania wymierzone w jej kierownictwo określono jako przestępstwo zamachu stanu.

BBC – konfrontacja wokół Trybunału Konstytucyjnego

Brytyjski „The Guardian” poszedł o krok dalej w opisie napięć towarzyszących wydarzeniom. Dziennik przedstawił sceny z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego, który po powrocie do Warszawy próbował dostać się do budynku Trybunału przez policyjny kordon.

Gazeta odnotowała również nagranie pokazujące fizyczną przepychankę z udziałem prezydenta, ochrony i osób znajdujących się przy wejściu.

W relacji przytoczono stanowisko Nawrockiego, który ocenił wydarzenia jako naruszenie polskiego porządku konstytucyjnego i siłowe przejęcie organu państwa.

„The Guardian” zaznaczył jednocześnie, że prawnicy różnią się w ocenach legalności zawieszenia kierownictwa TK.

The Guardian – policja, protesty i interwencja prezydenta

W Niemczech wydarzenia opisała Deutsche Welle, koncentrując się na protestach i działaniach policyjnych. Redakcja informowała o wysłaniu oddziałów policji do zabezpieczenia Trybunału oraz o demonstrantach sprzeciwiających się odsunięciu Święczkowskiego.

Deutsche Welle zwróciła uwagę, że konflikt jest częścią długotrwałej walki o kontrolę nad polskim sądownictwem, a prezydent Nawrocki zdecydował się przerwać zagraniczną podróż i osobiście pojawić się w siedzibie TK.

Deutsche Welle – protesty i policyjna interwencja

O sprawie napisał również hiszpański dziennik „El País”. Redakcja szczególnie wyeksponowała decyzję Nawrockiego o zawróceniu samolotu lecącego do Senegalu. Przedstawiła przy tym stanowisko policji, która zapewniała, że jej funkcjonariusze weszli na teren Trybunału, ale nie do samego budynku.

El País – kryzys konstytucyjny w Polsce