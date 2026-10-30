Prof. Matczak: Żurek bezpośrednio naruszył Konstytucję

„Uważam Bogdana Święczkowskiego za najgorszą osobę do pełnienia funkcji prezesa TK. Ale nie ma żadnych podstaw prawnych, żeby »zarządzać przerwę« w jego czynnościach, czy »zawieszać go«” – napisał Matczak na platformie X.

Ponadto w jego ocenie „działania siłowe i bez podstawy prawnej, jeśli rzeczywiście są podejmowane, zemszczą się na demokracji okrutnie”.

„Nie da się przywrócić praworządności siłą” – dodał Matczak, który jest profesorem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Jego zdaniem ponadto odwołanie Święczkowskiego z funkcji prezesa TK oraz Bartłomieja Sochańskiego z funkcji wiceprezesa – dokonane przez Waldemara Żurka – nie ma żadnej podstawy prawnej.

„Po pierwsze, odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów TK jest uregulowana szczegółowo, więc nie można do niej stosować art. 19, który mówi o sprawach nieuregulowanych. Po drugie, z tej podstawy prawnej wynika, że Święczkowskiego zawiesił … Żurek. Bo to minister sprawiedliwości zawiesza sędziego, który jest prezesem sądu powszechnego. Nie wiadomo, kto zawiesił Sochańskiego” – czytamy.

Ponadto w jego ocenie Żurek w ogóle nie ma kompetencji do tego, aby sprawować nadzór nad sędziami Trybunału Konstytucyjnego, którzy podlegają jedynie przepisom Konstytucji.

„O ile minister sprawiedliwości sprawuje nadzór na sądami powszechnymi, nie może go sprawować nad TK – zwłaszcza że sędziowie TK podlegają zgodnie z art. 195 Konstytucji w zakresie sprawowania urzędu tylko Konstytucji, a nie ustawom, jak sędziowie zwykli” – uważa prof. Matczak.

„Zawieszenie prezesa TK przez ministra sprawiedliwości jest więc działaniem bezpośrednio naruszającym z pięć przepisów konstytucji” – uważa Matczak.

„Poza tym życzę powodzenia, jak władza się zmieni i ten precedens wobec prezesa i sędziów TK zacznie wykorzystywać nowy Ziobro” – czytamy dalej.

Zdaniem Matczaka dzisiejsza akcja Tuska i Żurka przed siedzibą TK „grzebie ten organ i kwestię praworządności na dwie dekady”.

„Zdjęcia uzbrojonej policji i interpretacje prawne, według których minister sprawiedliwości może usunąć z urzędu prezesa TK zarządzeniem będą się odbijały potężnym, antypraworządnościowym refluksem przez lata” – przewiduje Matczak.