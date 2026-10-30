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Polityka

Korwin-Piotrowska: nie wyrażam zgody na wjazd na teren TK. Dotyczy to też Nawrockiego

Sędzia TK Anna Korwin-Piotrowska, kierująca – a zdaniem wielu uzurpująca sobie prawo do kierowania pracami TK – nie wyraża zgody na wjazd kogokolwiek na teren TK. Dotyczy to także prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz prezydenta Karola Nawrockiego.

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Anna Korwin-Piotrowska rozmawiająca z TVP Info z siedziby TK
Anna Korwin-Piotrowska rozmawiająca z TVP Info z siedziby TK · fot. screenshot YouTube - TVP Info

„Z obawy o życie i zdrowie osób w TK i wokół niego nie wyrażam zgody na wjazd kogokolwiek na teren TK; z Prezydentem RP możemy spotkać się w Pałacu Prezydenckim” – przekazała Polskiej Agencji Prasowej w likwidacji Anna Korwin-Piotrowska – sędzia TK, która zdaniem wielu uzurpuje sobie obecnie prawo do kierowania pracami Trybunału Konstytucyjnego. 

Odniosła się w ten sposób do decyzji prezydenta Karola Nawrockiego, który przerwał swoją roboczą wizytę w Senegalu i zawrócił prezydencki samolot do Polski. 

„W takim momencie prezydent musi być w Polsce” – oświadczył prezydent. 

Wcześniej prezes TK Bogdan Święczkowski, opuszczając teren TK (do którego nie został dopuszczony przez policję), oświadczył, że do Trybunału dostanie się w sobotę wspólnie z Prezydentem. 

„Brak właściwych podstaw prawnych sprawia, że to oświadczenie i związane z tym działania stają się rażącym naruszeniem prawa, zwłaszcza gdy chodzi o osobę, która nie jest sędzią Trybunału” – działania Korwin-Piotrowskiej ocenił z kolei konstytucjonalista z UW prof. Ryszard Piotrowski.

Źródło: fronda.pl

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