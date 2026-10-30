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Polityka

Mentzen apeluje do Nawrockiego. „Jesteśmy na progu zamachu stanu”

Sławomir Mentzen zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego jeszcze dzisiaj w nocy. „To już nie jest kryzys konstytucyjny, jesteśmy na progu zamachu stanu” – oświadczył.

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Sławomir Mentzen
Sławomir Mentzen · fot. screenshot YouTube

„Apeluję do Pana Prezydenta Karola Nawrockiego o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego jeszcze dziś w nocy. To już nie jest kryzys konstytucyjny, jesteśmy na progu zamachu stanu” – napisał Mentzen na platformie X.

W ten sposób polityk zareagował na siłowe przejęcie TK dokonane przez ekipę Donalda Tuska. Zdaniem wielu osób Polska stoi obecnie na krawędzi jawnego zamachu stanu, który może mieć niedające się przewidzieć i skontrolować konsekwencje. 

Sławomir Mentzen nie poprzestał jedynie na skierowaniu swojego apelu do Nawrockiego. Zwrócił się także do liderów innych ugrupowań, w tym do Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz do Szymona Hołowni. 

„Liderzy partii politycznych powinni jak najszybciej przedyskutować, czy nie jest to najwyższy czas, żeby się zatrzymać i dojść do porozumienia!” – czytamy we wpisie Mentzena. 

Źródło: fronda.pl

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