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Polityka

Kaczyński: służby Tuska wchodzą do TK. To zamach!

Dzisiaj po południu do siedziby TK weszli policjanci. „Służby Tuska wchodzą siłowo do Trybunału. To pierwszy taki przypadek w skali światowej” – napisał na ten temat prezes PiS Jarosław Kaczyński.

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Prezes PiS Jarosław Kaczyński
Prezes PiS Jarosław Kaczyński · fot. Prawo i Sprawiedliwość via Flickr

Dzisiaj po południu do siedziby Trybunału Konstytucyjnego weszli funkcjonariusze Policji. Pierwsza informację tę podała Telewizja Republika, a wkrótce doniesienia te potwierdziły Komenda Główna Policji i Komenda Stołeczna Policji.

Z oficjalnych komunikatów wynikać ma, że funkcjonariusze nie znajdują się w budynku Trybunału Konstytucyjnego, lecz wykonują „czynności ustawowe” w obrębie siedziby sądu.

Działania policjantów mają mieć związek z „incydentami”, do jakich dochodzić ma na terenie siedziby TK.

„Zamach na Trybunał Konstytucyjny. Służby Tuska wchodzą siłowo do Trybunału. To pierwszy taki przypadek w skali światowej” – napisał na platformie X na ten temat prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. 

„Od tego już prosta droga do autorytaryzmu, a potem do totalitaryzmu. Zalecenia Niemca Bachmanna są realizowane. My, Polacy, nie możemy się dać zastraszyć! Obywatelski protest, całkowicie legalny, musi trwać dalej! Trybunał to gwarant naszej wolności i suwerenności! Deptanie prawa przez Tuska nie ma żadnych granic!” – czytamy w dalszej części wpisu.

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