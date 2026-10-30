„W takim momencie Prezydent musi być w Polsce” – napisał wcześniej Nawrocki na platformie X, informując o zawróceniu swojego samolotu do kraju.

Niedawno prezydent przyleciał do Polski. Zgodnie z wcześniejszymi planami, Nawrocki miał udać się z roboczą wizytą do Senegalu, jednak zmienił te plany w odpowiedzi na próby siłowego przejęcia TK przez ekipę Donalda Tuska.

O planach głowy państwa po powrocie do kraju poinformował Paweł Szefernaker z Kancelarii Prezydenta.

„Zaraz po powrocie do Polski Prezydent RP Karol Nawrocki spotka się z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim” – poinformował Szefernaker.

„Z najwyższym oburzeniem i stanowczym sprzeciwem przyjmuję informacje o działaniach podjętych dzisiaj wobec Trybunału Konstytucyjnego” – oświadczył Kapiński, reagując na kryzys konstytucyjny.