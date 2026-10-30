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Polityka

Prezydent wrócił do Polski i od razu przystąpił do działania. Znamy plany głowy państwa

W reakcji na siłowe przejęcie Trybunału Konstytucyjnego przez Donalda Tuska i jego ekipę, prezydent Karol Nawrocki zdecydował o natychmiastowym powrocie do kraju. Prezydent udawał się z roboczą wizytą do Senegalu, jednak postanowił zawrócić swój samolot z powrotem do Polski. Wiemy, jakie działania planuje podjąć głowa państwa.

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Prezydent Karol Nawrocki
Prezydent Karol Nawrocki · fot. Mikołaj Bujak - KPRP

„W takim momencie Prezydent musi być w Polsce” – napisał wcześniej Nawrocki na platformie X, informując o zawróceniu swojego samolotu do kraju. 

Niedawno prezydent przyleciał do Polski. Zgodnie z wcześniejszymi planami, Nawrocki miał udać się z roboczą wizytą do Senegalu, jednak zmienił te plany w odpowiedzi na próby siłowego przejęcia TK przez ekipę Donalda Tuska. 

O planach głowy państwa po powrocie do kraju poinformował Paweł Szefernaker z Kancelarii Prezydenta. 

Zaraz po powrocie do Polski Prezydent RP Karol Nawrocki spotka się z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim” – poinformował Szefernaker. 

Z najwyższym oburzeniem i stanowczym sprzeciwem przyjmuję informacje o działaniach podjętych dzisiaj wobec Trybunału Konstytucyjnego” – oświadczył Kapiński, reagując na kryzys konstytucyjny.

Źródło: fronda.pl

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