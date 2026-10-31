Do gwałtownego zaostrzenia konfliktu doszło w piątek, 30 października, kiedy Anna Korwin-Piotrowska ogłosiła miesięczną przerwę w wykonywaniu obowiązków przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego i jego zastępcę Bartłomieja Sochańskiego.

Korwin-Piotrowska, wybrana przez Sejm w marcu 2026 roku, powołała się na przepisy dotyczące funkcjonowania Trybunału i zadeklarowała przejęcie kierowania instytucją.

Władze TK zakwestionowały legalność tych działań. Spór dotyczy między innymi skuteczności ślubowania złożonego przez część osób wybranych na sędziów bez obecności prezydenta, co jest nienaruszalnym wymogiem prawnym.

Wieczorem Korwin-Piotrowska oświadczyła, że ze względów bezpieczeństwa nie zgadza się na wjazd kogokolwiek na teren Trybunału. Zaproponowała jednocześnie spotkanie z prezydentem w Pałacu Prezydenckim.

Karol Nawrocki, który przerwał zagraniczną podróż, powrócił do Warszawy i po północy z piątku na sobotę przybył do siedziby TK.

Przed wejściem doszło do konfrontacji. Opublikowane nagrania pokazują, jak prezydent przeciska się pomiędzy osobami stojącymi w drzwiach, wśród których znajdowała się Anna Korwin-Piotrowska.

Pałac Prezydencki: „Naruszyli nietykalność Głowy Państwa!”

Zdarzenie wywołało natychmiastową reakcję współpracowników prezydenta.

„Markiewicz i Korwin-Piotrowska próbowali szarpać Prezydenta!” – napisał na X szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

Minister oskarżył uczestników konfrontacji o naruszenie nietykalności głowy państwa i zakwestionował ich postępowanie jako osób powołujących się na status sędziów.

Równie zdecydowanie zareagował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

„Maciej Berek właśnie udokumentował popełnienie przestępstwa” – stwierdził, odnosząc się do opublikowanego nagrania.

Sam Berek przedstawił jednak przeciwną wersję wydarzeń.

Prezydent ostatecznie wszedł do budynku. Na ujawnionym nagraniu z wnętrza Trybunału powiedział do Korwin-Piotrowskiej i pozostałych osób:

„Państwo nie jesteście sędziami Trybunału Konstytucyjnego”.

W sobotnim oświadczeniu Karol Nawrocki określił nocne wydarzenia jako „siłowe przejęcie konstytucyjnego organu państwa”.

Prezydent wezwał do przywrócenia porządku prawnego i wycofania policji z terenu TK. Poinformował także, że umożliwił wejście do budynku wiceprezesowi Bartłomiejowi Sochańskiemu oraz zwołał pilne konsultacje z przedstawicielami sił parlamentarnych.