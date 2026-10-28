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Pilne

Prezydent zwołuje Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Znamy powód

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego poinformował o pilnej decyzji prezydenta Karola Nawrockiego. Chodzi o zwołanie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

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Prezydent Karol Nawrocki
Prezydent Karol Nawrocki · fot. Screenshot - YouTube - Prezydent RP

Posiedzenie to rozpocznie się już 3 listopada o godzinie 15:00. Bartosz Grodecki dodał, że:

„Podczas posiedzenia o charakterze niejawnym omówione zostaną bieżące kwestie dotyczące bezpieczeństwa narodowego oraz sprawa budowy stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce”.

Na koniec komunikatu przypomniał, że:

„Zgodnie z art. 135 Konstytucji RP Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest organem doradczym Prezydenta Rzeczypospolitej w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa”.

 

 

Źródło: x.com

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