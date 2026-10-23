Atak Rosji - Polska poderwała myśliwce, dwa alerty RCB

Jak czytamy w komunikacie Dowództwa, działania mają charakter prewencyjny i ukierunkowane są na zabezpieczenie oraz ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, szczególnie w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.

„Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do reakcji” – dodaje DORSZ.

Z kolei Rządowe Centrum Bezpieczeństwa tuż po godzinie 4 wysłało alert do mieszkańców części województw lubelskiego i podkarpackiego:

„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów”.

Taki sam komunikat wysłany został też po godzinie 6. do odbiorców na terenie części województwa lubelskiego. Powiaty: włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski.

❗️ Uwaga. W związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele w zachodniej części Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, uruchomiono poprzez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego, niezbędne siły i środki systemu obrony powietrznej. Działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie i ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do reakcji. #PołączeniDlaBezpieczeństwa 🤝 #JointForSecurity — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) October 23, 2026

‼️Uwaga! Alert RCB‼️ „UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów.” Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie części województwa: - lubelskiego - powiaty: hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski - podkarpackiego - powiaty: dębicki, ropczycko-sędziszowski, Rzeszów, rzeszowski, łańcucki, przeworski, jarosławski, lubaczowski, jasielski, strzyżowski, brzozowski, Przemyśl, przemyski, sanocki, leski, Krosno, krośnieński, bieszczadzki — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) October 23, 2026