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Atak Rosji - Polska poderwała myśliwce, dwa alerty RCB

„Uwaga. W związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele w zachodniej części Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, uruchomiono poprzez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego, niezbędne siły i środki systemu obrony powietrznej” – poinformowało dziś rano Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Do mieszkańców trafiły także alerty RCB.

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F-16 ·
F-16 · · fot. SFJZ13 - Ex STEADFAST JAZZ Uploaded by GiW via Wikimedia Commons, CC BY 2.0

Jak czytamy w komunikacie Dowództwa, działania mają charakter prewencyjny i ukierunkowane są na zabezpieczenie oraz ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, szczególnie w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.

„Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do reakcji” – dodaje DORSZ.

Z kolei Rządowe Centrum Bezpieczeństwa tuż po godzinie 4 wysłało alert do mieszkańców części województw lubelskiego i podkarpackiego:

„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów”.

Taki sam komunikat wysłany został też po godzinie 6. do odbiorców na terenie części województwa lubelskiego. Powiaty: włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski.

 

 

 

 

 

 

Źródło: x.com

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