Ustawę poparło 229 posłów, przeciw było 144 a wstrzymało się 67 parlamentarzystów. Zgodnie z nowymi przepisami, wprowadzone zostaną ograniczenia dotyczące czasu pracy medyków – łączny wymiar nie będzie mógł przekraczać równoważnika dwóch etatów. Lekarze, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni czy fizjoterapeuci będą od tej pory zatrudniani na minimum pół etatu, a na podjęcie pracy w kolejnym miejscu zgodę wyrazić ma dotychczasowy pracodawca.

Maksymalna stawka za godzinę została ustalona na poziomie ok. 240 zł brutto, a miesięczne wynagrodzenie to max szesnastokrotność płacy minimalnej brutto. Przed głosowaniem przyjęto niektóre z poprawek. Sprawę głosowania komentuje Rafał Bochenek, rzecznik PiS:

„Parasol ochronny nad Kacprzykiem uchwalony przez koalicję❗️ Pod przykrywką narracyjną o rzekomych obniżkach wynagrodzeń de facto wprowadzają ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej, która gwarantuje wysokie wynagrodzenia dla Kacprzyka i jego kolegów (m.in.: koordynatorów i ordynatorów).

Dalej wyjaśnił, że:

„uchwalona ustawa spowoduje wydłużenie kolejek do lekarzy i zmniejszenie pieniędzy na świadczenia zdrowotne. Ta ustawa to skandal i brak szacunku dla pacjentów❗️Doprowadzi do bankructwa szpitali powiatowych”.