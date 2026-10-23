700 ton złota w rezerwach. Kuźmiuk: NBP bliski realizacji...

2. Prezes NBP prof. Adam Glapiński po każdej informacji o znaczącym powiększeniu rezerw banku centralnego w złocie, zawsze podkreśla, że w sytuacji wojny toczącej się za naszą wschodnią granicą, posiadanie dużej ilości złota w naszych rezerwach walutowych, wzmacnia naszą wiarygodność ekonomiczną i pełni ważną rolę stabilizującą dla polskiej gospodarki. W momencie powołania na stanowisko prezesa NBP rezerwy w złocie wynosiły zaledwie 103 tony i w latach 2016-2017 zasoby te były utrzymywane na stałym poziomie, a pierwsza fala zakupów złota za prezesury prof. Glapińskiego, nastąpiła w latach 2018-2019, bowiem w tym okresie bank nabył ok 125 ton, zwiększając rezerwy do 228,6 tony. W latach 2020-2022 ze względu na na pandemię Covid19 i wynikające z niej poważne zawirowania w światowej gospodarce, a później także agresję Rosji na Ukrainę, zakupy złota wyhamowały i utrzymywane były przez zarząd NBP na tym samym poziomie W roku 2023 zakupy złota znacząco przyspieszyły, był to wręcz rok bezprecedensowych zakupów w rezerwach przybyło aż 130 ton, w roku 2024, kolejne 90 ton , a w roku 2025 ok. 102 tony, by na koniec roku osiągnąć poziom ok. 550 ton, a złoto stanowiło wtedy ponad 20% rezerw walutowych.

3. W styczniu 2026 roku zarząd NBP przyjął wspomnianą uchwałę o zwiększeniu rezerw w złocie do 700 ton i znowu zakupy przyspieszyły by na koniec września osiągnąć poziom 673 ton , czyli w zaledwie 9 miesięcy rezerwy zwiększyły aż o 123 tony. Do wypełnienia uchwały zarządu NBP, brakuje już tylko 27 ton i wszystko wskazuje na to, że w najbliższych miesiącach zakupy te zostaną zrealizowane, a w ten sposób rok 2026 stanie się rokiem rekordowej akumulacji złota przez polski bank centralny. W ten sposób udział rezerw w złocie w całości rezerw NBP już przekroczył 30%, a polski bank centralny z ilością złota wynoszącą 673 ton z nalazł się w pierwszej 10 krajów świata z największą ilością rezerw w złocie. oby złota niż Polska ma 9 krajów z USA na czele, które posiadają 8 tys ton, później Niemcy ponad 3 tys. ton, kolejna grupa 4. krajów, a więc Włochy, Francja, Chiny i Rosja posiadają po ponad 2 tys ton, a do 1 tys ton rezerwy złota mają kolejne 4. kraje Szwajcaria, Indie Japonia i właśnie Polska.

4. Według komunikatu NBP łączna wartość oficjalnych aktywów rezerwowych NBP wynosi już ponad 1 bilion złotych. a Polska dysponuje obecnie największymi rezerwami walutowymi i największymi rezerwami złota w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Jak pisze bank centralny, utrzymywany przez NBP adekwatny poziom rezerw, chroni stabilność kursu złotego, zapewnia płynność płatniczą Polski i obniża koszty finansowania zarówno państwa jaki polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. Ponadto złoto pełni istotną funkcję stabilizacyjną dla polskiego pieniądza i finansów publicznych, a także wzmacnia wiarygodność gospodarczą państwa w warunkach podwyższonej niepewności geopolitycznej, spowodowanej między innymi już ponad 4-letnią wojną za naszą wschodnią granicą. Wysokie rezerwy złota przyczyniają się do stabilności gospodarki Polski, a zakupione przez NBP złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju, buduje stabilność gospodarczą i finansową, a własne rezerwy złota, to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny.

5. Informacje o wielkości i strukturze polskich rezerw walutowych, a także gwałtownym wzroście ich wartości w ostatnich 10 latach, wyjaśniają dlaczego od kilku lat trwa ogromna presja wielkich krajów UE, w tym w szczególności Niemiec, aby Polska weszła do strefy euro. Po pierwsze taka decyzja podjęta przez nasz kraj, dawałaby bardzo korzystny efekt psychologiczny, bowiem do strefy euro wszedłby kraj z dużą gospodarką, a więc wszelkie informacje o „śmierci” tej strefy, które pojawiają się co jakiś czas w europejskich mediach, zostałyby uznane za mocno przesadzone. Po drugie taka decyzja naszego kraju, spowodowałaby efekt wzmacniający walutę euro, bowiem do strefy euro weszłaby 5-6, szybko rozwijająca się gospodarka UE, a także kraj o ogromnych rezerwach walutowych, których wartość jak już wspomniałem prawie 300 mld USD, w tym ponad 30 %, stanowią rezerwy w złocie. Teraz gdy wielkość rezerw NBP w złocie przekroczyła te, którymi dysponuje sam EBC, a Polska znalazła się w pierwszej 10 krajów świata po względem ilości rezerw w złocie, to wzmacnia to jeszcze bardziej naszą wiarygodność ekonomiczną i pełni ważną rolę stabilizującą dla polskiej gospodarki.