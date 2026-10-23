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Pełczyńska-Nałęcz: Odchodzę z rządu Donalda Tuska

„Odchodzę z rządu Donalda Tuska, bo wartości są dla mnie ważniejsze niż stołki” – poinformowała wczoraj Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Minister funduszy i polityki regionalnej wyjaśnia, że powodem jest między innymi ostatnie głosowanie w Sejmie.

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Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz · fot. gov.pl via Wikimedia Commons, CC BY 3.0 pl

„Dwukadencyjność samorządów została utrzymana. Tak zdecydował dziś Sejm. Wygraliśmy! Zmiana, której chce 75% Polaków dojdzie do skutku!” - przekazała polityk.

Dalej dodała:

„Stało się to jednak pomimo głosów K15X. Koalicja, w tym niestety znaczna część posłów Polski 2050, stanęła przeciw ludziom, a za politykierskimi układami. To nie pierwsza taka decyzja koalicji, ale fundamentalnie ważna”.

W swoim wpisie poinformowała o odejściu z rządu Tuska i podziękowała wszystkim za wspólne działanie. Napisał również:

„Partię zostawiam w rękach jej założyciela, który odszedł, ale jednak wrócił. Życzę mu, by przypomniał sobie w imię jakich wartości szedł do władzy”.

 

 

Źródło: x.com

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