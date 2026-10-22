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Atak nożownika z Indii w centrum Warszawy

Niebezpieczny atak w samym centrum Warszawy. W czwartek 22 października mężczyzna z Indii został zraniony prawdopodobnie nożem w rejonie ulicy Nowogrodzkiej, niedaleko hotelu Novotel. Poszkodowany trafił do szpitala, a napastnik uciekł. Po kilku godzinach policjanci zatrzymali 37-letniego obywatela Indii podejrzewanego o udział w zdarzeniu.

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Nożownik z Indii, Warszawa
Nożownik z Indii, Warszawa · fot. X - Policja Warszawa

Do ataku doszło około południa. Według relacji świadków jeden z mężczyzn zaatakował drugiego niebezpiecznym narzędziem, po czym oddalił się z miejsca zdarzenia.

Jak przekazał rzecznik śródmiejskiej policji asp. Jakub Pacyniak, poszkodowanym jest 58-letni obywatel Indii.

„W pierwszej fazie działań skupiliśmy się na tym, aby osoba poszkodowana została otoczona bardzo szybko pomocą medyczną. Finalnie ten mężczyzna został przewieziony do szpitala” – wyjaśnił funkcjonariusz w rozmowie z TVN24.

Policja ustala okoliczności napaści

Po godzinie 16 funkcjonariusze zatrzymali podejrzewanego o atak 37-letniego obywatela Indii. Do zatrzymania doszło na parkingu w pobliżu jednej z galerii handlowych na warszawskiej Woli.

„Policjanci prowadzą czynności mające na celu ustalenie szczegółowych okoliczności zdarzenia. Ustalenia wskazują, że ma ono charakter kryminalny” – poinformowała Komenda Stołeczna Policji.

Wcześniej asp. Pacyniak podkreślał, że śledczy rozpatrują różne możliwe scenariusze.

„Zebraliśmy już wstępny materiał dowodowy dotyczący tego zajścia” – mówił.

Na razie nie ujawniono motywu napaści ani informacji o ewentualnych zarzutach wobec zatrzymanego. Policja wyjaśnia przebieg zdarzenia oraz relacje pomiędzy uczestnikami.

Źródło: mp/Komenda Stołeczna Policji, X, Fronda.pl

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