Atak nożownika z Indii w centrum Warszawy

Do ataku doszło około południa. Według relacji świadków jeden z mężczyzn zaatakował drugiego niebezpiecznym narzędziem, po czym oddalił się z miejsca zdarzenia.

Jak przekazał rzecznik śródmiejskiej policji asp. Jakub Pacyniak, poszkodowanym jest 58-letni obywatel Indii.

„W pierwszej fazie działań skupiliśmy się na tym, aby osoba poszkodowana została otoczona bardzo szybko pomocą medyczną. Finalnie ten mężczyzna został przewieziony do szpitala” – wyjaśnił funkcjonariusz w rozmowie z TVN24.

Policja ustala okoliczności napaści

Po godzinie 16 funkcjonariusze zatrzymali podejrzewanego o atak 37-letniego obywatela Indii. Do zatrzymania doszło na parkingu w pobliżu jednej z galerii handlowych na warszawskiej Woli.

„Policjanci prowadzą czynności mające na celu ustalenie szczegółowych okoliczności zdarzenia. Ustalenia wskazują, że ma ono charakter kryminalny” – poinformowała Komenda Stołeczna Policji.

Wcześniej asp. Pacyniak podkreślał, że śledczy rozpatrują różne możliwe scenariusze.

„Zebraliśmy już wstępny materiał dowodowy dotyczący tego zajścia” – mówił.

Na razie nie ujawniono motywu napaści ani informacji o ewentualnych zarzutach wobec zatrzymanego. Policja wyjaśnia przebieg zdarzenia oraz relacje pomiędzy uczestnikami.