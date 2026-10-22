O możliwej transakcji John Malone mówił w środę podczas międzynarodowego szczytu branży medialnej Paley Center w Nowym Jorku.

– Myślę, że szykuje się umowa – oświadczył.

Według biznesmena SpaceX, należący do Elona Muska, mógłby zainwestować w Skydance od 8 do 10 miliardów dolarów.

– Przewiduję, choć to odważna prognoza, że zobaczymy globalną umowę dotyczącą dystrybucji treści Skydance z udziałem SpaceX, a także inwestycję SpaceX w Skydance – stwierdził Malone.

Jak wyjaśnił, pieniądze pomogłyby ograniczyć zadłużenie koncernu i odciążyć jego szefa Davida Ellisona, który „wziął na swoje barki naprawdę ogromny dług”.

Musk, Ellison, TVN i wielkie pieniądze

Zdaniem Malone’a prawdopodobieństwo transakcji zwiększają bliskie relacje Elona Muska z Larrym Ellisonem, współzałożycielem Oracle i ojcem Davida Ellisona.

– Ci ludzie są ze sobą bardzo mocno powiązani – podkreślił.

Przypomniał również finansowe wsparcie udzielone Muskowi przy zakupie Twittera w 2022 roku.

– Kto pomógł Elonowi sfinansować Twittera, kiedy go kupował? Larry Ellison – powiedział.

Następnie zwrócił uwagę, że część środków na rozwój Skydance pochodziła ze sprzedaży akcji Tesli.

– Nie miałbym najmniejszych wątpliwości, że już niedługo zobaczymy oficjalne ogłoszenie – ocenił.

Spekulacje pojawiają się zaledwie dwa tygodnie po sfinalizowanym 6 października przejęciu Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance. W wyniku transakcji wartej około 110 miliardów dolarów, z uwzględnieniem zadłużenia, pod kontrolę nowego koncernu trafiły między innymi CNN, HBO oraz polskie TVN i TVN24.

Nowy właściciel zapowiedział już reorganizację działalności i oszczędności sięgające co najmniej 6 miliardów dolarów rocznie w perspektywie trzech lat.