Po ponad dwóch latach rządząca koalicja wyciągnęła przed wyborami z sejmowej zamrażarki proaborcyjne projekty. Sejm przyjął we wtorek dwie ustawy dot. zabijania nienarodzonych dzieci. Jedna z nich, przygotowana przez Nową Lewicę, zakłada depenalizację aborcji. Drugi z projektów przygotowali posłowie PSL i Polski 2050. Zakłada on przywrócenie tzw. przesłanki eugenicznej, czyli dopuszczalność aborcji w przypadku wykrycia wady płodu.

Ustawy ostatecznie najpewniej zostaną zawetowane przez prezydenta Karola Nawrockiego. Prezes Fundacji Małych Stópek, ks. Tomasz Kancelarczyk zwraca jednak uwagę, że „nawet jeśli dalsza droga legislacyjna zakończy się odrzuceniem tych ustaw, to i tak tworzy się atmosferę przyzwolenia na aborcję”. Duchowny podkreśla, że poza wymiarem prawnym, wtorkowe głosowanie kształtuje też społeczeństwo.

– „To nie tylko bardzo smutne, ale także bardzo złe świadectwo o osobach, które podejmują takie decyzje. Miałem w sercu nadzieję, że ci, którzy mienią się ludźmi wiary, katolikami, którzy tak pięknie mówią o wartościach, jednak zagłosują inaczej”

– powiedział kapłan zaangażowany w pomoc samotnym mamom.

Podkreślił, że „budowanie atmosfery przyzwolenia na aborcję jest jednocześnie budowaniem cywilizacji śmierci, o której mówił św. Jan Paweł II”.

Wspólny różaniec

Fundacja Małych Stópek zaprasza dziś do wspólnej modlitwy różańcowej w intencji dzieci nienarodzonych. Modlitwa rozpocznie się o godz. 20:00 w kaplicy fundacji i księży pallotynów w Szczecinie. Można w niej wziąć udział za pośrednictwem transmisji na profilu fundsacji na Facebooku.

Apelując o modlitwę, ks. Kancelarczyk przypomina, że oczekujące dziecka matki potrzebują wsparcia duchowego, ale również materialnego.