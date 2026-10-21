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Cywilizacja śmierci

„Zdemoralizowani politycy”. Duchowny ostro o sejmowym głosowaniu

Ks. dr Janusz Chyła w dosadny sposób podsumował przyjęcie przez Sejm dwóch ustaw, których celem jest rozszerzenie dostępu do aborcji. Teolog nawiązał do niedawnych wydarzeń w polskich szkołach.

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Fot. screenshot: YouTube (PRZEkanał)
Fot. screenshot: YouTube (PRZEkanał)

Po ponad dwóch latach rządząca koalicja wyciągnęła przed wyborami z sejmowej zamrażarki proaborcyjne projekty. Sejm przyjął wczoraj dwie ustawy dot. zabijania nienarodzonych. Jedna z nich, przygotowana przez Nową Lewicę, zakłada depenalizację aborcji. Drugi z projektów przygotowali posłowie PSL i Polski 2050. Zakłada on przywrócenie tzw. przesłanki eugenicznej, czyli dopuszczalność aborcji w przypadku wykrycia wady płodu. 

„Krwawy wtorek”

Za pośrednictwem mediów społecznościowych postawę sejmowej większości skomentował ks. dr Janusz Chyła.

– „Niedawno zdemoralizowana młodzież zorganizowała krwawy piątek, planując odbieranie życia uczniom i pracownikom szkół. Wczoraj zdemoralizowani politycy zorganizowali krwawy wtorek, głosując za zabijaniem dzieci na etapie życia prenatalnego”

– stwierdził proboszcz z Chojnic.

Źródło: Facebook, Fronda.pl

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