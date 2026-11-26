Chodzi o dwie ustawy, które Sejm uchwalił 20 października. Jak podkreśla Bosak, ich wejście w życie:
„[…] skutkowałoby częściową legalizacją mordowania dzieci nienarodzonych. Choroba ani niepełnosprawność nie odbierają człowiekowi prawa do życia. Państwo powinno szczególnie chronić dzieci, które same nie mogą upomnieć się o swoje prawa”.
W samym piśmie skierowanym do prezydenta Bosak zaznacza, że ustawy przewidują między innymi:
„[…] przywrócenie do polskiego prawa niekonstytucyjnych przepisów o dopuszczalności zabicia dziecka nienarodzonego z powodu prawdopodobieństwa wystąpienia u dziecka choroby, nałożenie na podmioty lecznicze mające umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia obowiązku wykonywania aborcji, a także częściową dekryminalizację nielegalnych aborcji”.
Dalej wspomina, że wejście przepisów życie byłoby równoznaczne z odebraniem ochrony prawnej najbardziej bezbronnym – nienarodzonym dzieciom, w tym chorym i niepełnosprawnym. Podkreśla, że:
„Ustawy te otwierają drogę do zabijania dzieci na szeroką skalę i zdejmują odpowiedzialność z tych, którzy dokonują aborcji i w nich pomagają wbrew prawu”.
Bosak zaznacza, że należy zrobić wszystko, by ustawy te nie weszły w życie.
Zwróciłem się do prezydenta @NawrockiKn z wnioskiem o zawetowanie dwóch ustaw aborcyjnych, których wejście w życie skutkowałoby częściową legalizacją mordowania dzieci nienarodzonych. Choroba ani niepełnosprawność nie odbierają człowiekowi prawa do życia. Państwo powinno szczególnie chronić dzieci, które same nie mogą upomnieć się o swoje prawa.
— Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) November 25, 2026
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