Chodzi o dwie ustawy, które Sejm uchwalił 20 października. Jak podkreśla Bosak, ich wejście w życie:

„[…] skutkowałoby częściową legalizacją mordowania dzieci nienarodzonych. Choroba ani niepełnosprawność nie odbierają człowiekowi prawa do życia. Państwo powinno szczególnie chronić dzieci, które same nie mogą upomnieć się o swoje prawa”.

W samym piśmie skierowanym do prezydenta Bosak zaznacza, że ustawy przewidują między innymi:

„[…] przywrócenie do polskiego prawa niekonstytucyjnych przepisów o dopuszczalności zabicia dziecka nienarodzonego z powodu prawdopodobieństwa wystąpienia u dziecka choroby, nałożenie na podmioty lecznicze mające umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia obowiązku wykonywania aborcji, a także częściową dekryminalizację nielegalnych aborcji”.

Dalej wspomina, że wejście przepisów życie byłoby równoznaczne z odebraniem ochrony prawnej najbardziej bezbronnym – nienarodzonym dzieciom, w tym chorym i niepełnosprawnym. Podkreśla, że:

„Ustawy te otwierają drogę do zabijania dzieci na szeroką skalę i zdejmują odpowiedzialność z tych, którzy dokonują aborcji i w nich pomagają wbrew prawu”.

Bosak zaznacza, że należy zrobić wszystko, by ustawy te nie weszły w życie.