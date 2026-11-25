– Na stronie kacprzykiobywatelskie.pl pojawiła się zakładka „ZGŁOŚ KACPRZYKA”. Już ponad 900 nazwisk nominatów koalicji rządzącej. Start: w najbliższy piątek 27 listopada 2026 r. o godz. 8.00 – poinformował Andrzej Śliwka na platformie X.

Portal ma gromadzić informacje o osobach związanych z ugrupowaniami rządzącymi, które otrzymały stanowiska w spółkach Skarbu Państwa i instytucjach publicznych. Uruchomiono także formularz umożliwiający obywatelom zgłaszanie kolejnych przypadków.

Śliwka opublikował już wykaz kilkudziesięciu nazwisk, które – według jego ustaleń – mają być powiązane z Polskim Stronnictwem Ludowym. Poseł zwrócił się przy tym do Władysława Kosiniaka-Kamysza i Piotra Zgorzelskiego.

– Szczegóły w piątek, ale poniżej kolejni „kompetentni” ludzie z PSL-u – napisał ironicznie polityk PiS.

Zapowiedź opozycji pojawia się zaledwie dwa dni po ujawnieniu przez „Rzeczpospolitą” wyników dziennikarskiego śledztwa. Redakcja przeanalizowała obsadę zarządów i rad nadzorczych 395 spółek Skarbu Państwa, identyfikując co najmniej 219 osób związanych z ugrupowaniami obecnej koalicji.

Największą grupę – 117 osób – stanowili nominaci powiązani z PSL i Polską 2050. Blisko 80 osób miało związki z Koalicją Obywatelską, a około 20 z Lewicą.

Tymczasem w 68. punkcie swoich „100 konkretów” Donald Tusk zapowiadał wymianę władz państwowych spółek i przeprowadzanie przejrzystych konkursów opartych na kompetencjach, a nie politycznych znajomościach.