Przepis na ten „specyfik” jest banalnie prosty. Na jeden większy słoik potrzebować będziesz 2 dużych lub 3 małych cytryn, cukru oraz sporego kawałka imbiru – co najmniej 7 cm.

Cytrynę najpierw dokładnie umyj, sparz wrzątkiem i pokój w półplasterki. Obrany imbir również pokrój na plasterki. Na dno słoiczka wsyp wówczas ok. 2 łyżeczek cukru. Dodaj imbir i cytrynę, potem znów cukier i tak aż do wykorzystania surowców. Pamiętaj, aby ostatnią warstwą był cukier.

Tak przygotowany słoik dokładnie wytrząśnij, aby składniki się połączyły, po czym odstaw w ciepłe miejsce. Nasze lekarstwo na jesień gotowe będzie wtedy, gdy cukier całkowicie się rozpuści.

Słoik trzymaj w lodówce i dodawaj codziennie do ciepłej herbaty lub wody mineralnej. Zawartość powinna wystarczyć na około tydzień.