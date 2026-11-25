Według prokuratury w latach 2014–2019 spółka wyemitowała 26 serii obligacji o łącznej wartości ponad 72 mln zł. Pieniądze miały finansować inwestycje hotelowe w Zakopanem i okolicach.

Śledczy podejrzewają jednak, że środki kolejnych inwestorów wykorzystywano niezgodnie z deklarowanym przeznaczeniem.

– W rzeczywistości podejrzany Wojciech K., działając niezgodnie z celami emisji, przeznaczył pieniądze pokrzywdzonych inwestorów na regulowanie bieżących zobowiązań spółki związanych z wykupem obligacji i wypłatą odsetek, a także na cele prywatne – przekazała Prokuratura Regionalna w Warszawie.

Restauracja, basen i spa sprzedane za 10 tys. zł

Szczególne kontrowersje wzbudza transakcja dotycząca Rezydencji Gubałówka w Kościelisku. Jak przypomina branżowy „Hotelarz”, w grudniu 2019 roku Optima sprzedała innej spółce kierowanej przez Kurowskiego ponad 800 mkw. powierzchni rekreacyjnej, obejmującej m.in. restaurację, basen i spa, wraz z udziałami w garażu.

Cena wyniosła zaledwie 10 tys. zł. Według prokuratury transakcja miała wyrządzić spółce szkodę w wysokości blisko 6,1 mln zł. Ten wątek jest przedmiotem odrębnego procesu. Kurowski kwestionował zarzuty i utrzymywał, że sprzedaż była zgodna z prawem.

Śledczy badają również transfery pieniędzy na prywatny rachunek Agnieszki K., byłej prokurentki Optimy i matki Andziaks. Według prokuratury chodzi o ponad 6 mln zł oraz dodatkowo blisko 1,3 mln zł wypłacone w gotówce lub wydane przy użyciu firmowych kart.

Kobieta nie przyznała się do winy. Zastosowano wobec niej dozór policji, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe.

18 listopada Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Wojciecha Kurowskiego na 30 dni od zatrzymania. Prokuratura poinformowała 23 listopada, że jest on poszukiwany listem gończym.

Z ambitnych planów budowy kilku hoteli udało się zrealizować jedynie Rezydencję Gubałówka. W maju 2024 roku ogłoszono upadłość Optimy. Syndyk odzyskał część majątku, a dawny hotel funkcjonuje obecnie jako Rezydencja Nova.

Z kolei niedokończony pensjonat przy ul. Kościeliskiej w Zakopanem ponownie wystawiono na sprzedaż z ceną wywoławczą 6,52 mln zł netto.