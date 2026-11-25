Stołeczny ratusz powołuje się na troskę o bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz skargi mieszkańców.

– „Szanując wolność organizowania pokojowych zgromadzeń, należy pamiętać, że taka sama wolność przysługuje innemu człowiekowi, co wiąże się z poszanowaniem praw innych osób”

– czytamy.

Decyzja ratusza oznacza, że do poniedziałku zgromadzenie przed TK powinno się zakończyć. Organizatorzy mogą w ciągu 24 godzin odwołać się do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Korwin-Piotrowska chce usunąć demonstrantów

W poniedziałek sędzia Anna Korwin-Piotrowskiej, która twierdzi, że kieruje pracami sądu konstytucyjnego, opublikowała „komunikat w sprawie przywracania dostępu do budynku Trybunału Konstytucyjnego”.

– „Wolność zgromadzeń jest konstytucyjnie chroniona, żadna jednak wolność lub prawo nie może być realizowane w sposób utrudniający lub uniemożliwiający innym korzystanie z ich wolności lub praw”

– napisano.

W komunikacie poinformowano, że sędzia Krowin-Piotrowska „zaprosiła Prezydenta m. st. Warszawy R. Trzaskowskiego oraz Komendanta Stołecznego Policji insp. K. Ogrońskiego na spotkanie w celu wypracowania zasad i form przywrócenia możliwości wstępu i wjazdu do siedziby Trybunału Konstytucyjnego od strony al. J. Ch. Szucha”.

Przewodnicząca Zgromadzenia Parlamentarne RE upomina rząd Tuska

Demonstracja przed gmachem TK jest odpowiedzią na próbę siłowego przejęcia kontroli nad tą instytucją przez rządzących. O próbie tej mówiła dziś w polskim Sejmie przewodnicząca Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Petra Bayr, która wzięła udział w uroczystej konferencji z okazji rocznicy przystąpienia Polski do Rady Europy.

– „Nie byłabym szczerym przyjacielem, gdybym milczała na temat godnych ubolewania wydarzeń wokół tutejszego Trybunału Konstytucyjnego. Sąd konstytucyjny nie jest trofeum dla zwycięzcy wyborów ani twierdzą, którą należy zdobyć. Jest arbitrem dla nas wszystkich. Spory dotyczące sędziów muszą być rozstrzygane na mocy prawa, a nie siłą. Każda instytucja musi pełnić swoją konstytucyjną rolę: ani mniej, ani więcej”

– powiedziała.