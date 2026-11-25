Przemawiając w polskim Sejmie Petra Bayr postanowiła odnieść się do próby przejęcia przez rządzących kontroli nad Trybunałem Konstytucyjnym.

– „Nie byłabym szczerym przyjacielem, gdybym milczała na temat godnych ubolewania wydarzeń wokół tutejszego Trybunału Konstytucyjnego. Sąd konstytucyjny nie jest trofeum dla zwycięzcy wyborów ani twierdzą, którą należy zdobyć. Jest arbitrem dla nas wszystkich. Spory dotyczące sędziów muszą być rozstrzygane na mocy prawa, a nie siłą”

– powiedziała.

– „Każda instytucja musi pełnić swoją konstytucyjną rolę: ani mniej, ani więcej”

– dodała.

Jej słowa wywołały konsternację posłów rządzącej koalicji, która zorganizowała uroczystość i zaprosiła przewodniczącą Zgromadzenia Parlamentarnego RE.