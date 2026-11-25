W poniedziałek rzecznik prokuratora generalnego, prok. Anna Adamiak poinformowała o skierowaniu wniosków o uchylenie immunitetów w ramach śledztwa dot. Collegium Humanum. Jeden z wniosków dot. posła KO (zawieszonego w prawach członka) Michała Kołodziejczaka.

„Rzeczpospolita” donosi, że na liście mieli znaleźć się też wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia oraz europoseł Michał Kobosko.

– „Sprawa mogłaby być dla nich kłopotliwa wizerunkowo, tym bardziej, że Hołownia, jak ujawniła w ubiegłym tygodniu »Rzeczpospolita«, ma szansę na polityczny awans – zostanie ambasadorem RP w Watykanie. Gdyby był podejrzanym, jego szanse na dyplomatyczną karierę ległyby w gruzach”

– zauważa dziennik.

Zawieszona prokurator

Wedle ustaleń „Rzeczpospolitej”, kilka dni przed poinformowaniem o skierowaniu wniosków w tej sprawie prokurator generalny Waldemar Żurek zawiesił prokurator Beatę Marczak.

– „Nie kupuję tego, że powodem jej zawieszenia był brak nadzoru nad sprawami prowadzonymi w podległym pionie ds. przestępczości zorganizowanej. Jeśli ktokolwiek choć odrobinę zna prok. Marczak, ten wie, że to jest harpia nie z tej ziemi i musi być o wszystkim poinformowana. Nie sądzę jednak, aby motywem zawieszenia była kwestia wniosków o uchylenie immunitetów w sprawie Collegium Humanum. Ale na pewno jej zawieszenie ułatwiło wybiórcze skierowanie wniosków”

– mówi źródło dziennika.

Jak zaznaczają dziennikarze, „Marczak chciała wysłać do Sejmu wszystkie pięć wniosków”.