Jako pierwsi wpisy nastolatki zauważyli inni uczniowie i nauczyciele – od razu zawiadomiono policję. Policja zatrzymała uczennicę, a po analizie dowodów i przesłuchaniu świadków postawiono jej zarzuty dotyczące pięciu czynów karalnych.

15-latka rozpowszechniała treści o charakterze terrorystycznym. Deklarowała plany zamachu z użyciem urządzenia wybuchowego, a także pochwalała przestępstwa tego rodzaju.

Dalsze losy uczennicy będą zależały od sądu rodzinnego, który zajmie się jej sprawą.