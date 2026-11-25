Jako pierwsi wpisy nastolatki zauważyli inni uczniowie i nauczyciele – od razu zawiadomiono policję. Policja zatrzymała uczennicę, a po analizie dowodów i przesłuchaniu świadków postawiono jej zarzuty dotyczące pięciu czynów karalnych.
15-latka rozpowszechniała treści o charakterze terrorystycznym. Deklarowała plany zamachu z użyciem urządzenia wybuchowego, a także pochwalała przestępstwa tego rodzaju.
Dalsze losy uczennicy będą zależały od sądu rodzinnego, który zajmie się jej sprawą.
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