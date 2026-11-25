Według badania przeprowadzonego przez IBRiS dla Wirtualnej Polski, KO może liczyć na 30,9 proc. głosów – niecały jeden punkt więcej niż w badaniu na początku listopada. PiS zyskuje ponad dwa punkty i cieszy się poparciem 17,7 proc. badanych. Podium zamyka Konfederacja z głosami 13,9 proc. respondentów (spadek o 0,1).

W Sejmie znalazłyby się także Konfederacja Korony Polskiej (10 proc. i wzrost o 0,9), a także Nowa Lewica (6,2 i spadek o 0,6) oraz Rozwój Plus (5,9 i spadek o 0,2).

Progu wyborczego nie przekroczyły zarówno PSL (4,4 i spadek o 0,1), jak i Razem (3,7, wzrost o 0,6) oraz Polska 2050 (0,7 proc. poparcia i spadek o 0,1).

Tym razem tylko 6,6 proc. badanych nie wiem, na kogo chciałoby oddać swój głos – to spadek z 10,1 proc. na początku miesiąca. Sondaż przeprowadzono w dniach 20-22 listopada.