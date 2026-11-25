Z ustaleń śledczych wynika, że do pokrzywdzonej zatelefonował mężczyzna podający się za lekarza. Przekazał jej informację o zagrożeniu życia bliskiej osoby i konieczności pilnego zakupu leku. W ten sposób nakłonił kobietę do przygotowania pieniędzy oraz kosztowności, które miały zostać przekazane wskazanej osobie.

W sprawie policjanci ustalili role dwóch mężczyzn. Jeden z nich miał odebrać od pokrzywdzonej torbę z zawartością, a następnie przekazać ją drugiemu. Zgromadzony materiał wskazuje, że drugi podejrzany miał zwerbować mężczyznę do udziału w procederze, zapewnić mu telefon wykorzystywany do kontaktu oraz odebrać od niego przedmioty pochodzące z przestępstwa.

Sprawą zajęli się kryminalni z Mokotowa. W toku pracy operacyjnej i procesowej policjanci analizowali zebrane informacje oraz nagrania z monitoringu, ustalając przebieg zdarzenia i osoby mogące mieć z nim związek. Zebrane dowody pozwoliły na wytypowanie podejrzanych i ustalenie miejsca, w którym mogli przebywać.

Policjanci zatrzymali obu mężczyzn, w wieku 44 i 51 lat. Podczas przeszukań zabezpieczyli między innymi telefony oraz rzeczy, które, jak wynika z ustaleń, mogły być używane w czasie popełnienia przestępstwa. Zatrzymani zostali przewiezieni do komendy, gdzie wykonano z nimi dalsze czynności.

Obaj usłyszeli zarzuty dotyczące oszustwa. Obydwaj podejrzani odpowiedzą również w warunkach recydywy. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec obu mężczyzn tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Za to przestępstwo kodeks przewiduje karę do 8 lat pozbawienia wolności. W przypadku działania w warunkach recydywy, sąd może wymierzyć karę w górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę. Policjanci sprawdzają, czy podejrzani mogli brać udział w innych podobnych przestępstwach.

Oszuści działający metodą „na lekarza” wykorzystują strach o zdrowie i życie bliskich, wywierają presję czasu i nakłaniają do przekazania pieniędzy lub kosztowności nieznanej osobie. W przypadku otrzymania takiego telefonu należy przerwać rozmowę i samodzielnie skontaktować się z bliskim, a podejrzaną sytuację zgłosić Policji, telefonując pod numer alarmowy 112.